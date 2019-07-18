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Депутат Елена Анисим подготовила законопроект о моратории на смертную казнь

19.07.2019 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутат Палаты представителей Елена Анисим опубликовала проект закона о приостановлении смертной казни.

Депутат Елена Анисим подготовила законопроект о моратории на смертную казнь
Она рассказала Еврорадио, что пока проект закона был отправлен для ознакомления в Министерство юстиции и МВД:

"Процедура такова: я направила в эти министерства для ознакомления и оценки данный законопроект. После того как они мне ответят, я советуюсь со своим помощником-юристом и предоставляю проект закона в Палату представителей для рассмотрения. 

Возможно, что в ответе министерств могут прозвучать положительные оценки или какие-то концептуальные замечания, а может, будет просто ответ "мы приняли к сведению".

Проект закона небольшой. По сути, там всего две статьи. Во-первых, ввести мораторий на смертную казнь. Во-вторых, осуждённых на смертную казнь перевести в исправительные колонии для их содержания на условиях пожизненного заключения.


При этом сама идея и частично текст принадлежат анонимному автору, который прислал проект закона и предложил подать его в Палату представителей:

"Этот законопроект мне прислали как депутату. И я обязана была реагировать. Это не то, что я там сидела, сидела и решила. Когда мне этот проект поступил, я поняла, что должна на него реагировать. Автор законопроекта пожелал остаться неизвестным. Он не хочет лишней публичности, поэтому он предложил мне подать его от своего имени. Мы с помощником сделали определённые корректировки, которые, по нашему мнению, необходимы".

Председатель Белорусского Хельсинкского Комитета Олег Гулак считает, что инициатива хорошая и важная, способная привлечь внимание к проблеме смертной казни, но надежды, что закон примут, мало:

"По моему мнению, надежда, что эту инициативу поддержат и закон примут, очень небольшая. Но я буду очень рад ошибиться. Тем более, что до сих пор депутаты именно такого предложения и закона не подавали. 

От правозащитников такие инициативы исходили в разных формах, но предложения правозащитников не являются актом правотворческой инициативы, это были предложения к депутатам. Мы к парламенту и администрации обращались не раз.

Также важный момент, что в Палате представителей есть парламентская рабочая группа по вопросам смертной казни, и интересно, будут ли они вовлечены в этот процесс. Вообще, интересно отношение этой группы к этому проекту закона".


В 2019 году пока был исполнен только один смертный приговор — в от шении Александра Жильникова. Расстрел был проведён накануне Европейских игр, несмотря на то, что западные страны неоднократно призывали Беларусь отказаться от смертной казни. 

При этом в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении осталось индивидуальное обращение Александра Жильникова. Приговор привели в исполнение не дожидаясь решения Комитета ООН.
 
 
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Депутат Палаты представителей Елена Анисим опубликовала проект закона о приостановлении смертной казни.
 
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