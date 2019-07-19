Курган Дружбы — символ единения и памяти

Источник материала: Чырвоны прамень

Двумя днями ранее в Верхнедвинском районе, на Кургане Дружбы, на стыке границ России, Беларуси и Латвии, состоялась 60-я встреча ветеранов Великой Отечественной войны и партизанского движения трёх стран. Праздничные мероприятия, посвященные совместной борьбе народов-соседей с немецко-фашистскими захватчиками, традиционно начались встречей официальных делегаций России, Беларуси и Латвии, которая проходила в атмосфере взаимопонимания, сопровождалась хлебом-солью, дружескими рукопожатиями.





Курган Дружбы располагается на том месте, где с первых дней немецкой оккупации возникло и действовало Прошковское интернациональное молодёжное подполье. В июле 1959 года здесь впервые после войны собрались сотни партизан из трёх стран. С ними были жители Себежского (Псковская область), Верхнедвинского, Лудзенского районов России, Беларуси, Латвии, ими и был насыпан холм, земля для которого привезена с могил партизан и воинов Красной армии. Позже сюда приносили землю с могил других защитников Родины.

На каждой из трёх сторон воздвигнуты памятники: на белорусской — стела в честь прошковских подпольщиков, на российской — себежской патриотке Марии Пынто, зверски замученной фашистскими палачами, на латвийской — Герою Советского Союза Иманту Судмалису.

Нельзя предавать забвению страшные уроки прошлого, память о тех событиях должна передаваться из поколения в поколение, служить сохранению дружбы, тёплых отношений между народами. Это стало лейтмотивом всего праздничного торжества.

Губернатор Псковской области М. Ю. Ведерников, председатель Витебского облисполкома Н. Н. Шерстнёв, депутат Сейма Латвии Артур Рубикс возложили цветы и венки к памятникам Марии Пынто, комсомольцам-подпольщикам деревни Прошки. Корзину цветов передали к памятнику Иманту Судмалису.

Что важно, в мероприятиях приняли участие ребята — участники молодёжного слёта «Бе-Ла-Русь».





Особенно волнующим стал момент, когда над просторами России, Беларуси и Латвии зазвучала до боли знакомая «Катюша», подхватили которую все участники мероприятия.

А затем состоялась лития по погибшим в часовне Сергия Радонежского, после чего — торжественный митинг. Минута молчания… В память о тех, кто ценой собственной жизни даровал нам счастье жить и созидать под мирным небом.

К присутствующим обратились губернатор Псковской области М. Ю. Ведерников, председатель Витебского облисполкома Н. Н. Шерстнёв, депутат сейма Латвии Артур Рубикс. Н. Н. Шерстнёв отметил: Курган Дружбы — символ единения народов, символ братства и могущества, символ памяти народной. Всё это делается для того, чтобы не допустить в будущем того, что произошло. На мероприятии присутствует молодёжь, более четырёхсот человек, которой мы передадим наши традиции. Им хранить и продолжать традиции отцов и дедов. Важно, чтоб наша память оставалась крепкой, чтобы помнили, для чего здесь собирались, чтоб жили счастливо под мирным небом, любили ближнего и чтили павших.

Порадовал всех большой праздничный концерт, после которого за-жгли Костёр Дружбы.

Михаил ДЕРЕВЯГО.