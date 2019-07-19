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«Это тебе, дрянь, за каждую мою слезинку»: истории мстителей и жертв порномести

20.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прослушивающие устройства, взломанные аккаунты, слежка через веб-камеры и публикация интимных фотографий в интернете — все это может стать способом отомстить тем, кому еще недавно говорили «я тебя люблю». Такая история может не только разрушить репутацию жертвы, но и испортить карьеру или помешать учебе в университете.

Зачем люди мстят своим бывшим, как жертвы справляются с психологической травмой и какое наказание может ждать мстителей? Корреспондент русской службы Би-би-си Андрей Захаров изучил более 30 судебных дел, чтобы это выяснить.

 
 
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Русская служба Би-би-си рассказывает о делах о порномести. Почему люди мстят тем, кому еще недавно говорили о любви?
 
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