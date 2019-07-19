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Прогноз: какие партии завтра пройдут в парламент Украины

20.07.2019 10:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 июля в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. На 424 мандата в Верховной Раде претендуют шесть тысяч кандидатов. Половина народных депутатов будет выбрана по мажоритарной системе (голосованием за конкретных кандидатов) и половина по пропорциональной (через партийные списки).

Прогноз: какие партии завтра пройдут в парламент Украины
Всего на выборы идёт 22 партии. Судя по социологическим опросам, проходной барьер в 5% преодолеют только пять из них. Скорее всего, партия президента Зеленского возьмет большинство в парламенте, а главной оппозицией станет пророссийская “Оппозиционная платформа”. Рассказываем, какие партии пройдут в украинский парламент и кто их представляет.

"Слуга народа"


По данным социологической группы “Рейтинг”, за партию "Слуга народа" готовы отдать голос 49,5% избирателей. Этого хватит, чтобы получить большинство в парламенте — 226 мест. Для этого к 130-140 депутатам, которые пройдут по партийному списку, нужно будет добавить около 100 мажоритарщиков. 

Ключевые фигуры

Самый узнаваемый представитель "Слуги народа", конечно, президент Украины и шоумен Владимир Зеленский. Среди ключевых фигур, которые окажутся в Раде: Дмитрий Разумков, руководитель партии и бывший спикер штаба Зеленского; Руслан Стефанчук, советник Зеленского и главный идеолог партии; Ирина Венедиктова, эксперт "Зе команды" по правовым вопросам. 

Основные пункты программы

— выполнение соглашения Ассоциации с ЕС и расширение сотрудничества с ЕС и НАТО;

— введение пропорциональной избирательной системы с открытыми списками. В такой системе избиратели не просто голосуют за партию, но и выбирают конкретного кандидата из партийного списка;

— монетизация льгот.

Отношение к России и конфликту на Донбассе

Партия намерена "вести информационную борьбу" с Россией. Оккупированные территории Украины планируется реинтегрировать, жителей Донбасса — "ментально вернуть".


"Оппозиционная платформа — За жизнь"


Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" по соцопросам набирает 10,5%. Такой результат позволит пророссийской партии провести в Раду до 40 депутатов и играть роль главной оппозиции. 

Ключевые фигуры

Во-первых, это Юрий Бойко, который был конкурентом Владимира Зеленского на президентских выборах и стал четвертым с 11,67% голосов. Далее: Вадим Рабинович, бизнесмен и сооснователь партии, и Виктор Медведчук, кум Владимира Путина и неформальный переговорщик по обмену пленными. В прошлом месяце Медведчук организовал в Минске освобождение четырех украинских пленных, причём сделал это таким образом, что ни украинские, ни белорусские власти н бы в курсе. "Под выборы", — возмутился тогда Зеленский. 

Основные пункты программы

— политика многовекторности и восстановление связей с Россией и СНГ;

— отмена закона о языке, приостановление декоммунизации и люстрации;

— тарифы на газ в два раза ниже за счет прямых поставок из России.

Отношение к России и конфликту на Донбассе

Чтобы прекратить конфликт, нужно дружить и вести переговоры, причем переговоры напрямую с "ДНР" и "ЛНР". Вообще основной фокус второй по популярности партии Украины — дружба с Россией.


"Европейская солидарность"


После поражения на президентских выборах теперь уже экс-президент Украины Пётр Порошенко сфокусировался на парламентской кампании. Его блок "Солидарность", переименованный в мае в "Европейскую солидарность", по данным соцопросов поддерживают 7,7% избирателей.

Ключевые фигуры

Во-первых, лидер партии Пётр Порошенко. В первой тройке партийного списка кроме него спикер Верховной Рады Андрей Парубий и его первый заместитель Ирина Геращенко. На одномандатные округа Порошенко "выбросил" самых одиозных кандидатов — вроде Игоря Кононенко, своего близкого друга, которого обвиняют в коррупционных схемах. 

Основные пункты программы

— членство в ЕС и формирование Плана действий по членству в НАТО;

— борьба с коррупцией за счет упрощения админ процедур;

— национал-патриотическое воспитание.

Отношение к России и конфликту на Донбассе

В "Европейской солидарности" убеждены, что санкции и сильная украинская армия заставят Россию уйти с оккупированных территорий. Нужно просто "продолжать давление".

"Батькивщина"


Партия Юлии Тимошенко по опросам набирает 6,9% голосов. Трижды кандидат в президенты, Тимошенко настроена на кресло премьера. Главный посыл предвыборной кампании "Батькивщины" именно такой — выбирайте следующего премьера. 

Ключевые фигуры

Лицо партии — Юлия Тимошенко. В первой тройке избирательного списка ей составили компанию народный депутат и бизнесмен Сергей Тарута и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко. 

Основные пункты программы

— членство в ЕС и формирование дорожной карты по вхождению в НАТО;

— тарифы на газ в два раза ниже за счет использования украинского газа;

— персональные пенсионные взносы и ежегодная индексация.

Отношение к России и конфликту на Донбассе

"Батькивщина" рассчитывает добавить в переговорную группу США и Великобританию и  вернуть оккупированные Крым и Донбасс переговорами. Иначе говоря, дипломатическим путем. 


"Голос"


"Рейтинг" ставит партию Святослава Вакарчука "Голос" на пятое место с проходным баллом в 5,9%. Лидер группы "Океан Ельзи" в политике не такой новичок, как кажется на первый взгляд. В 2007 году он стал народным депутатом (правда через несколько месяцев отказался от мандата). Позже Вакарчук принимал активное участие в Оранжевой революции и Евромайдане.

Ключевые фигуры

Святослав Вакарчук — лицо партии. Артист, которого многие видели кандидатом в президенты, не был готов идти на выборы в марте, но уже тогда проводил активный кастинг в тогда еще не афишируемую партию. Вокруг него собрались гражданские активисты, представители экспертного сообщества, представители среднего бизнеса. В первой тройке списка экономист Юлия Клименко и бизнесвумен Кира Рудик. 

Основные пункты программы

— членство в ЕС и НАТО;

— демонополизация экономики и уничтожение влияния олигархов;

— развитие антикоррупционных структур и перезапуск неэффективных.

Отношение к России и конфликту на Донбассе

Вакарчук собирается возвращать Донбасс бескровным путем и реинтегрировать его жителей. Партия Вакарчука выступает против любого сотрудничества с "боевиками", которых считает террористическими группами, контролируемыми Кремлем. 

Шансы попасть в Верховную Раду есть также у партий "Сила и честь" и "Оппозиционный блок" — они близки к тому, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер. Социологи дают "Силе и чести" 3,8% голосов, а пророссийскому "Оппозиционному блоку" — 3,1%.
 
Теги: Минск
 
 
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21 июля в Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. На 424 мандата в Верховной Раде претендуют шесть тысяч кандидатов. Половина народных депутатов будет...
 
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