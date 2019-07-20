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Забил даже Милевский. Брестское «Динамо» разгромило «Торпедо-БелАЗ»

20.07.2019 22:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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20 июля матчем в Бресте завершился второй день 16-го тура чемпионата Беларуси по футболу, в котором местное «Динамо» разгромило «Торпедо-БелАЗ» со счетом 4:1. Кстати, в прошлом туре жодинский клуб был бит с таким же счетом в Борисове.

Завтра будет сыгран последний матч тура, а затем первенство возьмет паузу до 9 августа на игры белорусских клубов в квалификации еврокубков.

Напомним, БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» попросили перенести их встречи с соперниками на резервный день, 30 октября. Эти клубы, кроме столичного клуба, решают свои задачи в Европе. Напомним, что БАТЭ успешно преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов. 24 июля борисовчане сыграют против «Русенборга».


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Минское «Динамо» же довольно неожиданно проиграло в ответном матче у себя дома «Лиепае» 1:2. «Шахтер» на Мальте добился трудной победы. «Витебск» сыграл вничью с финским КуПСом и также завершил выступление в Лиге Европы.

Всем матчи в прямом эфире смотрите на VOKA.TV.

Открыл тур матч в Минске и Гродно 19 июля:

РЦОР-БГУ — ФК «Слуцк» — 0:1

«Неман» — ФК «Гомель» — 1:1

20 июля прошли еще две игры:

ФК «Городея» — «Ислочь» — 1:2

Городея. 20 июля. Стадион «Городея». 1100 зрителей.

Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

ФК «Городея»: Довгялло, Митасов (Васьков, 71), Усеня, Лебедев, Сорокин, Воловик, Волков (Сайчич, 71), Сазонович, Пушняков, Позняк (Байдук, 76), Жарскис.

«Ислочь»: Хаткевич, Адамс, Янушкевич, Рахманов, Карпович, Шагойко, Быченок (Макась, 64), Макаров, Комаровский, Янсане, Афанасьев (Стивен, 46).

Голы: 0:1 — Янсане (11). 1:1 — Лебедев (54). 1:2 — Комаровский (67).

Предупреждения: Афанасьев (19), Сорокин (42).

«Ислочь» при жаркой погоде смогла увести три очка из Городеи. Счет в матче был открыт на 11-й минуте, когда Момо Янсане изловчился и с разворота нанес разящий удар в нижний угол ворот «сахарных». Голкипер прыгнул, но мяч пролетел под рукой Довгялло.

Во второй тайме хозяева сумели вернуть интригу в сонный ход матча, отквитав гол на 54-й минуте, отличился капитан команды Дмитрий Лебедев. Но через 13 минут Дмитрий Комаровский вновь вывел «волков» вперед.

В концовке матча хозяева бросились штурмовать ворота гостей, полевым игроком подключился и вратарь «Городеи», но «Ислочь» устояла.

Команда Виталия Жуковского несколько поправила положение в чемпионате и на некоторое время вновь обошла минское «Динамо» в чемпионате, взобравшись на четвертое место. У столичного клуба игра в запасе.

«Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» — 4:1

Брест. 20 июля. ОСК «Брестский». 8355 зрителей.

Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок (оба — Осиповичи), Д. Загорельский (Орша); В. Русаков (Минск), С. Красников (Гродно).

«Динамо» (Брест): Гутор — Веретило, Павловец, Кики, Витус — Кисляк, Нойок — Савицкий, Милевский (Юзепчук, 79), Нехайчик (к) (Никифоренко, 91+) — Лаптев (Хобленко, 88).

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма — Хачатурян (к), Левицкий (Мышенко, 72), Николаевич (Премудров, 69), Климович, Юсов, По, Гайдучик, Кузьменок, Бегунов, Обрадович (Горбачик, 61).

Голы: 0:1 — Обрадович (7). 1:1 — Кики (23). 2:1 — Милевский (67). 3:1 — Юзепчук (87). 4:1 — Хобленко (94+).

Предупреждения: Нойок (25), Нехайчик (59), Кики (61), Юсов (62), Бегунов (75).

Все внимание в 16-м туре было сфокусировано на матче в Бресте, где был сыгран главный хит. «Южане» и «автозаводцы» были полны желания реабилитироваться перед своими болельщиками за обидные поражения в прошлом туре. Особенно заведены будут брестчане. Шутка ли, проиграть при первом аншлаге в родном городе!

Как вы помните, первый круг завершился совершенно фантастическим матчем, в котором минское «Динамо» остановило победное шествие брестского «Динамо». А БАТЭ уверенно обыграл жодинский клуб. Это изменило положение команд вверху турнирной таблицы. Первый круг борисовчане закончили лидерами, теперь уже брестчане в роли догоняющих.

Начало этой встречи выдалось весьма тревожным для «Динамо». Гости в первые минуты матча создали несколько опасных моментов, а на седьмой и вовсе открыли счет. Марко Обрадович оказался шустрее динамовских игроков, воспользовавшись ошибкой защитников.

Но «Динамо» недолго пребывало в шоке, уже через 10 минут они стали планомерно осаждать ворота «автозаводцев» и на 23-й минуте сравняли счет. После мощного удара Александра Нойока мяч отскочил от штанги, прилетел прямо на ногу Кики, который добил мяч в сетку.

Еще до перерыва хозяева могли выйти вперед, но надежно играл в воротах Бушма.

В начале второго тайма гости постарались вновь удивить брестчан, однако Хачатурян на 55-й минуте не забил в довольно перспективном моменте. И потом началось!

На 67-й минуте ветеран Артем Милевский показал, что умеет творить шедевры. Артем решился на одиночный прорыв сквозь плотные ряди жодинцев, его не рискнули валить, зная театральные способности игрока. А тот отыграл на Дениса Лаптева, получил ответный пас и подкрутил мяч в ворота. Вратарь не выручил, а Милевский перепрыгнул рекламный щит и бросился к известному футбольному блогеру Евгению Савину.

После такого гола гости рассыпались. На 87-й минуте вышедший на замену Милевскому Роман Юзепчук сделал счет 3:1, а через четыре минуты Алексей Хобленко поставил жирную точку в матче, доведя счет до разгромного.


Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Брест вновь подымается на первое место, но у БАТЭ игра в запасе.

21 июля тур завершится матчем в Витебске:

ФК «Витебск» — ФК «Минск», 20.45.

Положение в чемпионате после второго дня 16-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 16 12 3 1 37 10 39
2 БАТЭ 15 12 1 2 28 6 37
3 Шахтер 14 10 1 3 22 11 31
4 Ислочь 16 9 2 5 23 19 29
5 Динамо (Минск) 15 9 1 5 22 15 28
6 Торпедо-БелАЗ 16 8 3 5 23 19 27
7 Неман 16 6 3 7 19 22 21
8 ФК Городея 15 5 5 5 11 14 20
9 Славия 14 5 3 6 17 17 18
10 ФК Слуцк 16 4 5 7 12 24 17
11 ФК Витебск 14 4 4 6 13 18 16
12 РЦОР-БГУ 16 3 5 8 22 39 14
13 ФК Гомель 16 3 4 9 24 28 13
14 ФК Минск 15 2 7 6 18 24 13
15 Дняпро-МЧЗ 15 2 4 9 14 25 10
16 Торпедо (Минск) 15 1 3 11 4 18 6

Партнер проекта:

Что: БАТЭ — «Русенборг», 2-й раунд квалификации Лиги чемпионов, первый матч

Когда: 24 июля, 20.00

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В центральном матче 16-го тура бресткое «Динамо» уверенно разобралось с «автозаводцами» из Жодино, которые потерпели второе подряд поражение на выезде со счетом 1:4.
 
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