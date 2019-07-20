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Забил даже Милевский. Брестское «Динамо» разгромило «Торпедо-БелАЗ»
Источник материала: Tut.by
20 июля матчем в Бресте завершился второй день 16-го тура
Завтра будет сыгран последний матч тура, а затем первенство возьмет паузу до 9 августа на игры белорусских клубов в квалификации еврокубков.
Напомним, БАТЭ, «Шахтер» и минское «Динамо» попросили перенести их встречи с соперниками на резервный день, 30 октября. Эти клубы, кроме столичного клуба, решают свои задачи в Европе. Напомним, что
Минское «Динамо» же довольно неожиданно
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Открыл тур матч в Минске и Гродно 19 июля:
20 июля прошли еще две игры:
ФК «Городея» — «Ислочь» — 1:2
Городея. 20 июля. Стадион «Городея». 1100 зрителей.
Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).
ФК «Городея»: Довгялло, Митасов (Васьков, 71), Усеня, Лебедев, Сорокин, Воловик, Волков (Сайчич, 71), Сазонович, Пушняков, Позняк (Байдук, 76), Жарскис.
«Ислочь»: Хаткевич, Адамс, Янушкевич, Рахманов, Карпович, Шагойко, Быченок (Макась, 64), Макаров, Комаровский, Янсане, Афанасьев (Стивен, 46).
Голы: 0:1 — Янсане (11). 1:1 — Лебедев (54). 1:2 — Комаровский (67).
Предупреждения: Афанасьев (19), Сорокин (42).
«Ислочь» при жаркой погоде смогла увести три очка из Городеи. Счет в матче был открыт на 11-й минуте, когда Момо Янсане изловчился и с разворота нанес разящий удар в нижний угол ворот «сахарных». Голкипер прыгнул, но мяч пролетел под рукой Довгялло.
Во второй тайме хозяева сумели вернуть интригу в сонный ход матча, отквитав гол на 54-й минуте, отличился капитан команды Дмитрий Лебедев. Но через 13 минут Дмитрий Комаровский вновь вывел «волков» вперед.
В концовке матча хозяева бросились штурмовать ворота гостей, полевым игроком подключился и вратарь «Городеи», но «Ислочь» устояла.
Команда Виталия Жуковского несколько поправила положение в чемпионате и на некоторое время вновь обошла минское «Динамо» в чемпионате, взобравшись на четвертое место. У столичного клуба игра в запасе.
«Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ» — 4:1
Брест. 20 июля. ОСК «Брестский». 8355 зрителей.
Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок (оба — Осиповичи), Д. Загорельский (Орша); В. Русаков (Минск), С. Красников (Гродно).
«Динамо» (Брест): Гутор — Веретило, Павловец, Кики, Витус — Кисляк, Нойок — Савицкий, Милевский (Юзепчук, 79), Нехайчик (к) (Никифоренко, 91+) — Лаптев (Хобленко, 88).
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма — Хачатурян (к), Левицкий (Мышенко, 72), Николаевич (Премудров, 69), Климович, Юсов, По, Гайдучик, Кузьменок, Бегунов, Обрадович (Горбачик, 61).
Голы: 0:1 — Обрадович (7). 1:1 — Кики (23). 2:1 — Милевский (67). 3:1 — Юзепчук (87). 4:1 — Хобленко (94+).
Предупреждения: Нойок (25), Нехайчик (59), Кики (61), Юсов (62), Бегунов (75).
Все внимание в 16-м туре было сфокусировано на матче в Бресте, где был сыгран главный хит. «Южане» и «автозаводцы» были полны желания реабилитироваться перед своими болельщиками за обидные поражения в прошлом туре. Особенно заведены будут брестчане. Шутка ли, проиграть при первом аншлаге в родном городе!
Как вы помните, первый круг завершился совершенно фантастическим матчем, в котором минское «Динамо» остановило победное шествие брестского «Динамо». А БАТЭ уверенно обыграл жодинский клуб. Это изменило положение команд вверху турнирной таблицы. Первый круг борисовчане закончили лидерами, теперь уже брестчане в роли догоняющих.
Начало этой встречи выдалось весьма тревожным для «Динамо». Гости в первые минуты матча создали несколько опасных моментов, а на седьмой и вовсе открыли счет. Марко Обрадович оказался шустрее динамовских игроков, воспользовавшись ошибкой защитников.
Но «Динамо» недолго пребывало в шоке, уже через 10 минут они стали планомерно осаждать ворота «автозаводцев» и на 23-й минуте сравняли счет. После мощного удара Александра Нойока мяч отскочил от штанги, прилетел прямо на ногу Кики, который добил мяч в сетку.
Еще до перерыва хозяева могли выйти вперед, но надежно играл в воротах Бушма.
В начале второго тайма гости постарались вновь удивить брестчан, однако Хачатурян на 55-й минуте не забил в довольно перспективном моменте. И потом началось!
На 67-й минуте ветеран Артем Милевский показал, что умеет творить шедевры. Артем решился на одиночный прорыв сквозь плотные ряди жодинцев, его не рискнули валить, зная театральные способности игрока. А тот отыграл на Дениса Лаптева, получил ответный пас и подкрутил мяч в ворота. Вратарь не выручил, а Милевский перепрыгнул рекламный щит и бросился к известному футбольному
После такого гола гости рассыпались. На 87-й минуте вышедший на замену Милевскому Роман Юзепчук сделал счет 3:1, а через четыре минуты Алексей Хобленко поставил жирную точку в матче, доведя счет до разгромного.
Брест вновь подымается на первое место, но у БАТЭ игра в запасе.
21 июля тур завершится матчем в Витебске:
ФК «Витебск» — ФК «Минск», 20.45.
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В центральном матче 16-го тура бресткое «Динамо» уверенно разобралось с «автозаводцами» из Жодино, которые потерпели второе подряд поражение на выезде со счетом 1:4.
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