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Благотворительная акция от магазина "Vинтаж Вояж" для детей с инвалидностью

22.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

  • В субботу, 20 июля, магазин «Vинтаж Вояж» устроил благотворительную акцию для слуцкой организации ОО «БелАПДИиМи», в которой состоят 34 семьи с детьми инвалидами и молодыми людьми с инвалидностью.
     
     
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