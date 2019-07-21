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Разное
Благотворительная акция от магазина "Vинтаж Вояж" для детей с инвалидностью
22.07.2019 —
Разное
|
Слуцк Город
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Источник материала:
Слуцк Город
В субботу, 20 июля, магазин «Vинтаж Вояж» устроил благотворительную акцию для слуцкой организации ОО «БелАПДИиМи», в которой состоят 34 семьи с детьми инвалидами и молодыми людьми с инвалидностью.
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Благотворительная акция от магазина "Vинтаж Вояж" для детей с инвалидностью
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