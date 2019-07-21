Беларусь и Россия договорились о единых правилах на ключевых рынках с 2021 года — Крутой

Источник материала: Новости Хотимска

Беларусь и Россия договорились о единых правилах на ключевых рынках с 2021 года, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь 1», информирует БЕЛТА.

«У нас получилось обсудить все запланированное на встрече в Санкт-Петербурге. Состоялся откровенный и честный разговор в присутствии глав государств (Александра Лукашенко и Владимира Путина. — Прим. БЕЛТА). Эксперты доложили по всем направлениям, какого прогресса удалось достичь, где остались какие-то болевые несогласованные вещи. Президенты высказали свое мнение абсолютно по всем вопросам. Появилось несколько новых инициатив, и мы в ближайшее время с российскими коллегами должны подумать, как их в рамках программы интеграции дальше упаковать, — сказал Дмитрий Крутой. — Обсуждение идет довольно конструктивное, и более 80% программы согласовано на данный момент. Самое главное, что мы выработали общий концепт, общий подход ко всей работе: это дорожные карты к ноябрю, унифицированное законодательство к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года».

Министр уточнил, что речь идет не только о рынках нефти и газа, но и о рынках промышленной продукции, сельхозрынках, транспортных рынках. «Смысл в том, чтобы предприятие (неважно, где оно зарегистрировано — в России или Беларуси) работало по единым правилам на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем. Унифицированное законодательство, о котором мы говорим в рамках дорожных карт, уже станет прообразом этих объединенных рынков», — отметил Дмитрий Крутой.

«Концептуальное предложение белорусской стороны состоит в том, чтобы наши текущие вопросы (цена на газ, налоговый маневр, допуск в российские программы субсидирования наших промышленных товаров, снятие ограничений на доступ белорусской сельхозпродукции на российский рынок) не оставались где-то в стороне, а были упакованы в общий переговорный трек и двигались параллельно. Мы к декабрю текущего года — к 20-летию Союзного государства — должны подойти с действительно значимыми результатами, чтобы могли сказать всему обществу, что готовы к дальнейшей глубокой интеграции», — подчеркнул Дмитрий Крутой.-