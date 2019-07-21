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На что смотрят женщины, когда обращают внимание на мужчину?

22.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Во все времена каждый мужчина очень хочет нравиться женщинам, это желание заложено самой матушкой природой. Стоит отметить, что каждый мужчина желает также знать, на что смотрят и обращают свое внимание женщины, когда встречают мужчину.
Женщина при встрече с мужчиной способна за несколько секунд оценить внешний образ мужчины, увидеть особенности его жестикуляции и мимики, погрешности в одежде.
Но давайте разберем этот вопрос более детально и перечислим основные вещи, которые женщины сразу же видят в любом мужчине и по которым составляют свое первое мнение о нем.
 Одежда и опрятность мужчины 
На мужчине обязательно должна быть чистая и выглаженная одежда, какие-либо пятнышки сразу же бросятся женщине в глаза, и в большинстве случаев практически не дадут шансов вообще завести разговор. Помимо всего прочего, одежда на мужчине должна соответствовать той обстановке, где произошла встреча, вряд ли женщине понравится, к примеру, если мужчина приперся в театр в шортах и майке. К тому же одежда должна хорошо сидеть на мужчине, не должна быть обвисшей, растянутой.
 Обувь у мужчины всегда должна быть чистой 
Большинство женщин всегда обращают свое пристальное внимание на обувь мужчины, она должна быть начищенной. Кроме всего прочего, обувь также должна соответствовать носимой одежде. Многим женщинам, к примеру, очень неприятно видеть мужчину в туфлях либо кроссовках, которые надеты на босую ногу, без носков.
 Мужская походка и позы мужчины 
Всем женщинам на подсознательном уровне нравятся мужчины, которые имеют уверенную и твердую походку, с прямой спиной и поднятой головой. Такие мужчины дают чувство уверенности, твердо знают, чего хотят от жизни.
 Мужское тело 
Женщины обязательно отметят у себя в голове, какое тело у мужчины – стройное и подтянутое либо с обвисшим животом и излишками жировых отложений. Когда у мужчины стройное тело, то это означает, что оно может защитить и прокормить их будущее потомство, это заложено у женщины еще с древнейших времен.
 Мужская стрижка тоже имеет значение
Всем женщинам нравится, когда у мужчины чистые и ухоженные волосы, в общем-то сама стрижка при этом особой роли не играет. Но когда у мужчины не мытые волосы, либо не расчесанные, то это обстоятельство сразу же отвернет женщину о такого мужчины.
 Выражение лица у мужчины 
Опять-таки на каком-то подсознательном уровне все женщины способны по выражению лица мужчины определять основные черты его характера. К примеру, губы, плотно сжатые говорят о жестком характере. Более вдумчивое выражение нравится большинству женщин.
 Чувство юмора у мужчин 
Каждой женщине без исключения нравится, когда мужчина обладает хорошим чувством юмора, и в принципе это заметно сразу, после его первых слов.
 Мужские руки 
Женщины всегда обращают при встрече с мужчиной на его руки, они также должны выглядеть опрятно, быть чистыми. Обгрызанные ногти женщинам никоим образом не нравятся, поскольку говорят о том, что мужчина часто нервничает и не уверен в себе и своих силах.

 
 
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Во все времена каждый мужчина очень хочет нравиться женщинам, это желание заложено самой матушкой природой. Стоит отметить, что каждый мужчина желает также знать,...
 
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