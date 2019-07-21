Канадская полиция показала пресс-конференцию о двойном убийстве с «кошачьим» фильтром

Источник материала: Tut.by

Канадская полиция расследует убийство молодой пары, путешествовавшей на автомобиле по Британской Колумбии. 23-летнего мужчину и 24-летнюю женщину нашли застреленными возле фургона, и после проверки обстоятельства преступления посчитали «подозрительными». Но пресс-конференция с первыми результатами расследования больше запомнилась тем, что полицейские случайно включили в Facebook «кошачий» фильтр во время трансляции. Об этом сообщает ресурс TJournal.





19 июля от канадской королевской конной полиции выступала сержант Жанель Шойе. Она попросила помочь следствию всех, кто видел в середине июля фургон убитой пары. Шойе подчеркнула, что все еще неясно, было убийство спонтанным или кто-то специально искал путешественников.

Но те, кто следил за пресс-конференцией в Facebook, увидели на голове сержанта кошачьи уши, а на лице — кошачий нос и усы. Кадром из трансляции поделился журналист местного издания National Post, и он разошелся в соцсетях. Несмотря на повод конференции — двойное убийство — в комментариях появились шутки. Но были и те, кто отметил «неэтичность» применения фильтра в такой ситуации.

Еще во время пресс-конференции канадская полиция заметила фильтр и перезапустила трансляцию уже без ушей и усов. Позже представители ведомства извинились, сославшись на то, что «кошачий» фильтр стоял в Facebook по умолчанию.

«Мы хотели обеспечить доступ к пресс-конференции через соцсети, но столкнулись с технологическими проблемами. Но прискорбно, но при этом наши действия были непреднамеренными. Мы надеемся, что подобное внимание на инциденте поможет в раскрытии дела и привлечении помощи», — отметили представители канадской полиции.





Это не первый подобный случай за последнее время. В июне пакистанский политик Шаукат Юсафзай провел пресс-конференцию, транслируя ее в Facebook. И включённый фильтр тоже «превратил» его в кота.