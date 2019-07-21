Беларусь с первых дней конфликта в Сирии была на стороне народа и руководства этой страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валидом аль-Муаллемом, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы очень внимательно следим за ситуацией в Сирии, за теми событиями, которые разворачиваются на вашей земле. Мы всегда, с первых дней сирийского конфликта, были на стороне сирийского народа, на стороне вашего Президента, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы всячески поддерживали справедливую позицию Сирии, всегда будем привержены этой позиции».

Глава государства подчеркнул, что в отношениях Беларуси и Сирии нет закрытых тем для сотрудничества. «Мы готовы сделать все, на что способна Беларусь, — заявил он. — В процессе восстановления вашей страны после этой ужасной войны вы всегда можете рассчитывать на Беларусь».

Валид аль-Муаллем передал Александру Лукашенко и белорусскому народу благодарность от Президента Сирии Башара Асада за поддержку страны в этот сложный для нее период. «Мы уже несколько дней находимся в Беларуси, и нам очень нравится тот прогресс, который достигнут благодаря вашему руководству. Мы действительно рассчитываем на то, что Беларусь будет участвовать в процессе восстановления Сирии, и предоставим приоритет всем белорусским компаниям, которые желают в этом участвовать», — заверил министр.

Во время встречи была отмечена необходимость развития экономического сотрудничества, чтобы оно соответствовало тесным политическим контактам, которые установились между странами. Это, по мнению сторон, сегодня основная задача двусторонних отношений. Большие надежды Сирия возлагает на предстоящее заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Мероприятие пройдет в Дамаске, его сроки пока согласовываются.

Валид аль-Муаллем также поблагодарил руководство Беларуси за предоставление возможности для отдыха и оздоровления сирийских детей в стране и высказал просьбу продлить эту программу еще на несколько лет. Президент заверил, что вопрос будет проработан.

Стороны обсудили и текущую ситуацию в Сирии. Министр проинформировал главу государства о происходящих в стране событиях, обсудив возможные пути разрешения конфликта.

БЕЛТА.

Фото БЕЛТА.