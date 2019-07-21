Новую технику получили лишь лучшие механизаторы района

Источник материала: Новости Хотимска

Третья декада июля, аграрии начали массовою уборку зерновых, а их мысли и помыслы уже в будущем, севе озимых сурепицы и рапса. Наряду с зерноуборочной техникой в хозяйствах встречаем и трактора с плугами. В районе деревни Боханы за рулем «Беларус-1221» механизатор ОАО «Октябрь-Березки» Владимир Лагонский. Смотри ты, кажется только вчера, а ведь скоро будет два года, как он принял именной трактор, который нашему району вручили на областных «Дажынках — 2017».

В этом году, наряду с пополнением машинного парка сельхозпредприятий белорусской сельхозтехникой, поступило и два «Кировца» (К-735 FT) российского производства. Один из них в ОАО «Батаево» доверили Сергею Ерошкину, а поступивший недавно второй – Сергею Ковалеву из ОАО «Октябрь-Березки».

На праздновании 3 июля Дня Независимости Сергей Николаевич принимал награду и поздравления за успешное выполнение заданий на весенне-полевых работах, а в купе, можно сказать, за образцовый труд на всех участках производства. Минутку, ведь они полные тезки, один и второй — Сергей Николаевич. Поэтому уточним. Сегодня говорим о Ковалеве. Двенадцать лет он был не разлучен со своим «Беларус-3022». Пахал, следом цеплял посевной агрегат, приходила пора заготовки кормов – «вступала в разговор» косилка.

— Признаюсь, я не просил новый трактор, — откровенничает механизатор. – Во-первых, не в моих правилах, во-вторых, меня устраивал и старый, тем более в моем возрасте (улыбнемся вместе с Сергеем при этих словах и мы, авт.) на такую высоту в кабину залазить трудно (высота трактора по кабине 3,87 метра, «Беларус-3022» — 3,15, авт.). Но раз доверили, надо такую мощную технику использовать по полной. На первых порах были определенные нюансы, сейчас они преодолены, за день вспахиваю не менее ? гектаров.

По рекомендациям ученых наиболее благоприятные сроки для сева сурепицы – первая декада августа, для рапса – вторая. Под эти культуры планируется занять 2700 гектаров.

Александр Лейчинский.

Фото автора