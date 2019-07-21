Манеж для легкоатлетов планируют построить на Случчине

Источник материала: Слуцк Город





«У наших детей должны быть лучшие условия для занятий спортом. Спортивные школы до 1 июля надо обеспечить необходимым инвентарем и оборудованием, причем преимущественно отечественного производства» — такую задачу правительству, председателям облисполкомов и Минского горисполкома поставил Глава государства в апреле во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. Корреспонденты МЛЫН.BY побывали в Слуцкой СДЮШОР и оценили, в каких условиях занимаются юные спортсмены.

Гандбол уже не тот. Лучше!

Слуцкая СДЮШОР славится гандболом. Олимпийских чемпионов 1988 и 1992 годов Юрия Шевцова и Михаила Якимовича знает весь мир. В игровом зале их родной спортшколы в 2012-м поменяли пол и освещение, повесили новое электронное табло, покрасили стены. Также провели капитальный ремонт в душевых и раздевалках, заменили двери.

Вчерашний игрок юниорской сборной Беларуси по гандболу, мастер спорта международного класса Дмитрий Жук родом из Слуцка. Гандболом начинал заниматься в этом зале. И, конечно, помнит условия, какие были здесь 7 лет назад.

— Деревянный пол скрипел. Было заметно, что в некоторых местах он даже прогнил, — вспоминает Дмитрий. — Теперь тут сделали качественный ремонт, так что нынешнее поколение гандболистов может спокойно заниматься.





В 2017 году после завершения игровой карьеры Дмитрий Жук стал тренировать 12-летних мальчишек в Слуцке. Гандбол, по его словам, в последнее время очень популярен у подростков: в СДЮШОР этим видом спорта занимаются 208 мальчиков и девочек.

— Сейчас у меня три группы. Детей с каждым годом записывается все больше. Есть очень талантливые ребята — их со временем передаем в училище олимпийского резерва. Некоторые мои парни входят в состав национальных сборных страны.

Определенные проблемы у гандболистов в инфраструктурном плане, впрочем, пока остаются. Например, не помешало бы обновить уличную площадку, где уложена старая резина; залатать дырки в заборе, через которые мячи вылетают за пределы игрового поля. Решением этих вопросов занимается руководство спортшколы.

— В нынешнем году для нас в приоритете обеспечение спортивным инвентарем всех воспитанников. Деньги, которые выделил райисполком (750 тысяч рублей на содержание школы — Авт.), были потрачены на эти цели, — говорит директор Слуцкой СДЮШОР Валерий Володкович. — Но мы и сами стараемся зарабатывать: сдаем в аренду игровой зал, предлагаем услуги бассейна, тренажерки. Всего в спортшколе развивается шесть направлений, здесь занимается более 800 человек. Мы создаем неплохие условия для спортсменов. И тем не менее работы еще предстоит много.

— Наша первостепенная задача — уложить дорожки с мягким покрытием на городском стадионе, чтобы там смогли заниматься легкоатлеты. Планируем это сделать в нынешнем году. Что касается манежа, то его проект, возможно, будет готов в 2020-м, — прокомментировал начальник отдела спорта и туризма Слуцкого райисполкома Александр Вежнавец.





Пустили корни

Пожалуй, самая скромная база — у легкоатлетов. Занятия проходят на балконе спортивного зала, где уложена резиновая беговая дорожка на 50 метров. Необходимо создавать лучшие условия для подготовки прыгунов. Серебряная медалистка II Европейских игр по прыжкам в длину Анастасия Мирончик-Иванова делала здесь первые шаги к большому спорту. Атлетка часто бывает на родине, посещает «дюшку», дает мастер-класс юным прыгунам.

— В Слуцке крайне необходим манеж, чтобы можно было качественно тренироваться и зимой, и летом, — отмечает Анастасия. — Говорила с председателем райисполкома о строительстве такого спортивного объекта, он не против.

Пока же ребятам приходится заниматься на лоджии игрового зала. Со слов тренера отделения по легкой атлетике Михаила Петрова, для подготовки хороших спортсменов этого недостаточно.





— Победительница чемпионата СНГ в 1992 году бегунья Жанна Гурбанова; чемпион международного фестиваля спорта «Дружба-1984», толкатель ядра Сергей Каснаускас; участница двух Олимпиад, прыгунья в высоту Татьяна Шевчик — у нашей школы славные легкоатлетические традиции. Каких результатов мы хотим достичь сейчас, тренируясь в закрытом пространстве? — спрашивает тренер. — Ждем, когда на стадионе уложат дорожки с мягким покрытием. Сейчас там асфальт.

И тогда, быть может, через пару-тройку лет в местном зале славы рядом с портретом Анастасии Мирончик-Ивановой появятся фотографии новых чемпионов. Ждем!





Дополнительно

Как рассказал начальник учебно-спортивного отдела управления спорта и туризма Минского облисполкома Николай Лубяной, детско-юношеские спортивные школы Минской области были оснащены инвентарем и экипировкой до 28 июня. Все 17 отделений по видам спорта полностью обеспечены необходимой амуницией. Для этого были задействованы районный, областной и республиканский бюджеты.

К слову, на Минщине самый высокий процент обеспеченности спортивным оборудованием по сравнению с другими регионами — 144,3. Кроме того, область полностью оснащена инвентарем для массового спорта и любителей.

Станислав Лобатый

Фото: Павел Орловский