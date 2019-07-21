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В случае выхода в следующий раунд Лиги Европы «Шахтер» наверняка сыграет с клубом из Италии

22.07.2019 15:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Европы. Велика вероятность, что в случае выхода в эту стадию солигорский «Шахтер» сыграет с итальянским «Торино».


Фото: ФК "Шахтер"

Если «горняки» пройдут датский «Эсбьерг», то встретятся с победителем пары «Торино» (Италия)/"Дебрецен" (Венгрия), в котором явным фаворитом является команда из итальянской серии А.

Игры пройдут 8 и 15 августа.

Если борисовский БАТЭ проиграет «Русенборгу», то также продолжит свой путь в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде чемпионы Беларуси могут встретиться с боснийским клубом «Сараево».

 
 
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Европы. Велика вероятность, что в случае выхода в эту стадию солигорский...
 
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