В случае выхода в следующий раунд Лиги Европы «Шахтер» наверняка сыграет с клубом из Италии

Источник материала: Tut.by

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка третьего квалификационного раунда футбольной Европы. Велика вероятность, что в случае выхода в эту стадию солигорский «Шахтер» сыграет с итальянским «Торино».



Фото: ФК "Шахтер"

Если «горняки» пройдут датский «Эсбьерг», то встретятся с победителем пары «Торино» (Италия)/"Дебрецен" (Венгрия), в котором явным фаворитом является команда из итальянской серии А.

Игры пройдут 8 и 15 августа.

Если борисовский БАТЭ проиграет «Русенборгу», то также продолжит свой путь в Лиге Европы. В третьем квалификационном раунде чемпионы Беларуси могут встретиться с боснийским клубом «Сараево».