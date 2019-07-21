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В «Брузгах» с 22 июля из-за ремонтных работ будет затруднено движение
22.07.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 22 июля в сопредельном польском пункте пропуска «Кузница» будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут возникнуть временные трудности при пересечении границы, информирует Государственный пограничный комитет.
Просим учитывать данную информацию при планировании заграничных поездок через белорусско-польскую границу.
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С 22 июля в сопредельном польском пункте пропуска «Кузница» будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим могут возникнуть временные трудности при...
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