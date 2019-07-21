Источник материала: Полесская правда



Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа. Соответствующее решение принято Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Предусматривается перерасчет трудовых пенсий и их повышение с 1 августа 2019 года в среднем на 6,6% за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения. В среднем пенсии возрастут с 405,05 руб. в июле до 431,8 руб. в августе. Средний размер пенсий по возрасту составит в среднем 446,1 руб.

Перерасчет будет производиться исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.

Дополнительные расходы бюджета фонда в связи с данным перерасчетом составят 66,2 млн. руб. в месяц (331 млн. руб. до конца 2019 года). Всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить 12,544 млрд руб. Ожидается, что благодаря очередному повышению в 2019 году удастся выйти на соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы в 40%.

В Министерстве труда и социальной защиты подчеркнули, что процент увеличения пенсии в результате перерасчета у каждого пенсионера будет зависеть от индивидуальных параметров его стажа работы и величины заработка до обращения за пенсией, а также установленных надбавок, повышений и доплат, которые, как обратили внимание специалисты, не перерасчитываются. «Эти выплаты увеличиваются при росте бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения», — уточнили в Минтруда.