«Моя квартира превратилась в газовую камеру». Минчанка подала в суд на соседей, курящих на лоджии, но осталась должна им кругленькую сумму

Источник материала: Виртуальный Брест

Тема подъездных/балконных курильщиков, сколько бы ее ни обсуждали, остается крайне животрепещущей: в глобальном плане ничего не меняется, а потому противостояние тех, кто дымит, и тех, кто вынужден дышать чужим «выхлопом», продолжается.





Минчанка Татьяна, в отличие от многих, решила не говорить, а действовать. Сначала жительница многоэтажки составила петицию , в которой призывала официально запретить курение на балконах и лоджиях. Но эта мольба так и осталась неуслышанной «наверху». Тогда инициативная минчанка решила судиться с соседями из квартиры снизу за свое право дышать чистым воздухом.





Попытки уладить все миром

— Я не выступаю против курения как такового, — с ходу уточняет Татьяна. — Это личное дело каждого: взрослый человек сам может определиться, что ему делать и как. Я выступаю против хамства, невежества, неуважения к окружающим и безответственности. Моя (да и другие) петиции против курения в определенных местах не возникли просто так, без оснований. Это действительно сигнал о большой проблеме, которую пора уже решать законодательно, так как обычные разговоры не помогают: на просьбу не курить на балконе или лоджии большинство курильщиков реагируют агрессивно: «Курил, курю и буду курить. И вообще лучше меня не трогай, а то мало ли что может случиться».

Историю Татьяны, увы, могут понять очень многие обитатели многоквартирных домов. Минчанка живет вместе с детьми в обычной девятиэтажке на четвертом этаже, а прямо под ней находится квартира заядлых курильщиков: активно дымят и муж, и жена — по праздникам и будням, днем и ночью.





— Дым попадает в мою квартиру по вентиляции и через форточки, но больше всего — через лоджию. Однажды я провела эксперимент: оставила дверь на лоджию постоянно открытой (обычно она весь день заперта, иначе дышать невозможно). Так вот, в промежутке между 12:00 и 18:00 на балконе снизу курили шесть(!) раз с перерывами примерно в 40 минут. Вот вам и отношение к своим соседям, которые до этого приходили и объясняли ситуацию.

Мне могут возразить, мол, нечего открывать окна. Но как, простите, выжить летом в задраенной наглухо квартире? Зимой-то, конечно, мы ничего не открываем, плюс дополнительно наклеили уплотнитель на двери и заделали все щели. Но в теплое время года без доступа воздуха просто невозможно. К тому же я работаю из дома, так что мне вообще никуда не деться.

Также я неоднократно консультировалась у специалистов «Белвентиляции», чтобы узнать, как сократить попадание смрадного воздуха ко мне в квартиру, но слышала только один ответ: в доме приточно-вытяжная вентиляция, дым от сигарет будет «заходить», что бы я ни делала, — рассказывает Татьяна.

Устав вдыхать чужой дым и поняв, что вежливые разговоры-уговоры не помогают, минчанка решила действовать по закону и обращаться в инстанции, которые должны нас защищать в случае проблем. Свою борьбу Татьяна начала почти четыре года назад. За это время письма с просьбой о помощи получили (и неоднократно) такие организации, как ЖЭУ, ЖРЭО, РУВД, администрация Ленинского района, Министерство ЖКХ, санстанция, Минздрав, Администрация президента.

— Что касается коммунальщиков, то они, даже толком не читая мое обращение, говорили: ничем помочь не можем. И плевать они хотели на Жилищный кодекс, Правила пользования жилыми помещениями и мои права. Когда я все-таки письмами и звонками заставляла их работать, начинался какой-то фарс. Например, как-то ко мне пришла комиссия из трех специалистов и один из них с порога заявил: «У меня сосед тоже курит на балконе — и ничего страшного!» А повернулось все в итоге так, что это я виновата, так как пытаюсь лишить людей их законного права курить в своей квартире. Но ведь политика «моя квартира — моя собственность, и делаю, что хочу» в корне неверна. Я же, к примеру, не могу из своей квартиры устроить бассейн. Проживание в многоквартирном доме обязывает жильцов считаться друг с другом.





Общение с представителями санстанции тоже не задалось. Этот «эксперимент» минчанка вспоминает с особенной «любовью».

— Замер воздуха в помещении проводится по методике 1991 года: отбор проб воздуха происходит при полностью закрытых окнах и форточках. То, что на лоджии ощущается сильный запах сигаретного дыма, никак не учитывается. Наоборот, мне даже сделали замечание: «Почему вы не проветриваете?» Затем был проведен отбор проб воздуха уже непосредственно на улице, пусть и на уровне этажа. Но ведь воздух попадает в квартиру через лоджию. Почему воздух на ней никого не заинтересовал?

Как мне удалось узнать, на сегодня у нас в стране нет ни одной(!) лаборатории, аккредитованной на исследование табачного дыма в воздухе жилых помещений. Нет ни методики обнаружения табачного дыма в помещении, ни методики нормирования запаха. Более того, их разработка даже не планируется. Права некурящих людей в многоквартирных домах никак не защищены, — приходит к грустным выводам минчанка.

Встретимся в суде

— Наше законодательство действительно не запрещает курение на лоджии, — отмечает Татьяна. — Отсутствие прямого запрета не дает возможность привлечь «курцов» к административной ответственности. Однако при этом отсутствие административной ответственности не является препятствием для привлечения человека к гражданско-правовой ответственности.

С такими мыслями Татьяна и выдвинулась в суд, надеясь наконец прекратить газовую атаку в своей квартире. В исходе дела минчанка если и не была уверена до конца, то по крайней мере надеялась на то, что процесс повлияет на поведение соседей, которые, к слову, никогда и не отрицали, что курят на лоджии.

— Я считала и считаю, что раз сигаретный дым «производят» жильцы какой-то квартиры, то они должны и отвечать за это. Они сами выбрали такой образ жизни (несмотря на то, что вместе с ними живет маленький ребенок), и это их личное дело. Но почему они лезут со своими сигаретами в мою жизнь и на мою собственность? Никто им такого права не давал!





В суд Ленинского района собственница «безвоздушной» квартиры обратилась с иском об устранении препятствий в осуществлении права собственности, а также взыскании материальной компенсации морального вреда (в размере 2000 рублей). В заявлении суду указала, что с 2015 года является свидетелем и потерпевшей из-за нарушения правил проживания в ее квартире в связи с тем, что из ниженаходящейся квартиры ежедневно и практически круглосуточно попадает сигаретный дым.

— Было несколько заседаний, судья выслушивал обе стороны. Я объясняла, что из-за такого соседства просто-напросто нарушаются мои (и моих детей) права на защиту жизни и здоровья (про вред пассивного курения знают все). Также я просила суд обязать соседей прекратить курить на лоджии и в комнатах квартиры (выходите на улицу подальше от окон и курите сколько хотите). Казалось бы, ничего запредельного и сверхъестественного. Я просто забочусь о своем здоровье и здоровье своих близких. Но суд посчитал по-другому.

7 июня суд Ленинского района решил: «В удовлетворении исковых требований об устранении препятствий в осуществлении права собственности, взыскании материальной компенсации отказать». Но и это еще не все. Дополнительным решением суда было определено, что Татьяна должна выплатить своим соседям 1010 рублей — именно столько они потратили на адвокатов. Вот тебе и поборолась за право не дышать чужим сигаретным дымом.

— Получается, что нам, людям, ведущим здоровый образ жизни, навязывают пассивное курение. И буквально доказывают, что это норма, что так и должно быть. Как еще трактовать такое решение суда? Тебе будут курить прямо в форточку, и ты же будешь неправ по всем фронтам.

Уже давно пора заниматься этим вопросом официально, вносить коррективы в законы. А то по телевизору только и разговоров, что о профилактике курения, а по факту «курцы» обладают бóльшими правами, чем те, кто не курит, — уверена минчанка, которую судебная неудача не сломила и которая намерена продолжить борьбу за чистый воздух в своей квартире.