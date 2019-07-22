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Беларусбанк увеличивает комиссии по операциям с карточками

22.07.2019 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусбанк изменит размер вознаграждений по операциям с использованием карточек физических лиц. Как сообщает пресс-служба банка, нововведение начнёт действовать с 1 августа.

За снятие наличных в банкоматах других банков нужно будет платить 2,5% от суммы (сейчас — 2%). При этом ещё может быть вознаграждение других банков.

За просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов будут брать 1 рубль (сейчас — 0,5 рубля), 0,5 доллара или евро (сейчас — 0,3 доллара), 35 российских рублей (сейчас — 20 российских рублей), в устройствах банков-нерезидентов суммы следующие: 1,50 рубля (сейчас — 1 рубль), 0,8 доллара или евро (сейчас — 0,5 доллара), 45 российских рублей (сейчас — 35 российских рублей).

За безналичный платёж по реквизитам, которые названы держателем карточки в каналах дистанционного обслуживания банка, нужно будет заплатить 0,75 рубля за каждый платёж (сейчас — 0,5 рубля).

Также Беларусбанком изменены размеры вознаграждений за обслуживание карточек, блокировку международных карт, изготовление дубликатов, перевыпуск в случае утери, за пользование услугой SMS-оповещения по счетам, открытым в иностранной валюте.
 
 
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Беларусбанк изменит размер вознаграждений по операциям с использованием карточек физических лиц. Как сообщает пресс-служба банка, нововведение начнёт...
 
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