Беларусбанк увеличивает комиссии по операциям с карточками

За снятие наличных в банкоматах других банков нужно будет платить 2,5% от суммы (сейчас — 2%). При этом ещё может быть вознаграждение других банков.





За просмотр баланса по карточке в устройствах других банков-резидентов будут брать 1 рубль (сейчас — 0,5 рубля), 0,5 доллара или евро (сейчас — 0,3 доллара), 35 российских рублей (сейчас — 20 российских рублей), в устройствах банков-нерезидентов суммы следующие: 1,50 рубля (сейчас — 1 рубль), 0,8 доллара или евро (сейчас — 0,5 доллара), 45 российских рублей (сейчас — 35 российских рублей).





За безналичный платёж по реквизитам, которые названы держателем карточки в каналах дистанционного обслуживания банка, нужно будет заплатить 0,75 рубля за каждый платёж (сейчас — 0,5 рубля).





Также Беларусбанком изменены размеры вознаграждений за обслуживание карточек, блокировку международных карт, изготовление дубликатов, перевыпуск в случае утери, за пользование услугой SMS-оповещения по счетам, открытым в иностранной валюте.