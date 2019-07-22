Лукашенко обсудил с Гуцериевым строительство Нежинского ГОК и перспективы реализации продукции.

«Самое главное, я хотел бы сегодня услышать от вас о том, как идет строительство основного нашего проекта — комбината по добыче калийных солей, удобрений, какие вы видите уже сейчас перспективы по добыче и реализации этой продукции», — сказал Президент.



«Нам очень важно, чтобы мы склеили отношения «Славкалия» с Белорусской калийной компанией и на рынок вы выходили согласованно. После того, как мы введем Нежинский комбинат, и после того, как мы введем на Припяти (мы открыли уже предприятие), мы займем практически первое место по добыче калийных удобрений в мире. То есть у нас будет возможность диктовать условия реализации. Хотелось бы уже сейчас начинать в этом направлении работать, как когда-то мы с вами договаривались. Меня интересует этот проект, как он реализуется», — отметил белорусский лидер.



Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО «Славкалий», входящее в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Строительство ГОК запущено в 2017 году.

