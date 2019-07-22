Лукашенко обсудил с Гуцериевым строительство Нежинского ГОК и перспективы реализации продукции.
Автор: Эдуард Кидяев.
Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с предпринимателем Михаилом Гуцериевым строительство Нежинского горно-обогатительного комбината и перспективы реализации продукции, передает сайт БЕЛТА.
«Самое главное, я хотел бы сегодня услышать от вас о том, как идет строительство основного нашего проекта — комбината по добыче калийных солей, удобрений, какие вы видите уже сейчас перспективы по добыче и реализации этой продукции», — сказал Президент.
«Нам очень важно, чтобы мы склеили отношения «Славкалия» с Белорусской калийной компанией и на рынок вы выходили согласованно. После того, как мы введем Нежинский комбинат, и после того, как мы введем на Припяти (мы открыли уже предприятие), мы займем практически первое место по добыче калийных удобрений в мире. То есть у нас будет возможность диктовать условия реализации. Хотелось бы уже сейчас начинать в этом направлении работать, как когда-то мы с вами договаривались. Меня интересует этот проект, как он реализуется», — отметил белорусский лидер.
Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Его реализует ИООО «Славкалий», входящее в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Строительство ГОК запущено в 2017 году.
Александр Лукашенко также поблагодарил Михаила Гуцериева за его благотворительную деятельность в Беларуси. «Спасибо за храм. Это уникальный случай, когда мусульманин строит православный храм для людей», — сказал глава государства. Он выразил слова благодарности и за поддержку спорта, строительство школы.
По просьбе журналистов предприниматель прокомментировал ход благотворительных проектов, которые он реализует в Беларуси. В поселке Шершуны под Минском за счет средств Михаила Гуцериева строится церковь. Это далеко не первое культовое сооружение, возведенное меценатом. Он постоянно спонсирует строительство храмов, вне зависимости от их религиозной принадлежности. «Религию придумали люди, а Бог един, — пояснил предприниматель. — Если человек верит в Бога, соблюдает все принципы религии, то этот человек стремится к лучшему. Поэтому я строю мечети, церкви, синагоги, в Бурятии финансировал буддистский храм. Я к этому отношусь ровно и спокойно».
Кроме того, в рамках благотворительной помощи в Минске строится большая школа. На этот проект, по словам Михаила Гуцериева, уже потрачено более $13 млн.