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Прототип электрического пикапа Ford F-150 отбуксировал грузовой состав массой 450 тонн

23.07.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Учитывая, каким спросом в США пользуются пикапы и электромобили Tesla, создание грузовичка на электротяге выглядит перспективной затеей. Проектами электрических пикапов уже занимаются несколько компаний, среди которых, собственно, сама Tesla и Ford.


В начале года автогигант официально объявил о том, что ведет разработку электрической версии своего бестселлера на американском рынке — пикапа F-150. Интерес к своему проекту Ford решил подогреть с помощью небольшого проморолика, где возможности демонстрирует прототип F-150, оснащенный электрической силовой установкой. Никаких подробностей о ней пока нет, тем не менее американцы решили, что уже сейчас намекнуть на серьезные тяговые и буксировочные возможности электрического F-150 будет нелишне.

В опубликованном сегодня фирменном видеоролике прототип пикапа на электротяге тянет на буксире 453,5-тонный грузовой состав — 10 вагонов, груженных 42 экземплярами F-150 нынешнего модельного года.

Что же, теперь осталась сущая ерунда — запустить электрический F-150 в серию. Точные сроки рыночного дебюта пока не известны — по слухам, в продажу электропикап Ford поступит в конце следующего или начале 2021 года.

 
 
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Ford продемонстрировал буксировочные возможности прототипа электрической модификации пикапа F-150.
 
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