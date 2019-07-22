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На два дня закрывается переезд по ул. л-та Рябцева / ул.Красногвардейская (камазовский)
23.07.2019 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26.07.2019 с 08.00 час. до 20.00 27.07.2019 час., в связи с ремонтом железнодорожного пути и замене переездного настила, будет закрыт для движения транспортных средств и самоходых машин железнодорожный переезд по ул. л-та Рябцева /ул.Красногвардейская (камазовский).
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