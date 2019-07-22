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С 1 августа в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут выплаты
Источник материала: Tut.by
С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Новые размеры БПМ будут действовать до конца октября,
БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 290,91 реблей (сейчас — 224,02 рубля).
По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:
Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий;
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий, пособий по уходу за инвалидами и «детских пособий».
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