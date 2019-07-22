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С 1 августа в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут выплаты

23.07.2019 18:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Новые размеры БПМ будут действовать до конца октября, сообщается на национальной правовом интернет-портале. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда от 19 июля 2019 года № 37.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 290,91 реблей (сейчас — 224,02 рубля).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

  • трудоспособное население — Br257,05 (ранее — Br249,98);
  • пенсионеры — Br176,75 (ранее — Br171,3);
  • студенты — Br223,93 (ранее — Br216,97);
  • дети в возрасте до трех лет — Br 147,18 (ранее — Br 143,09);
  • дети в возрасте от трех до шести лет — Br203,38 (ранее — Br197,42);
  • дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br250,19 (ранее — Br242,90).

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий;
социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 
 
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Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий; социальных пенсий, пособий по уходу за инвалидами и «детских пособий».
 
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