С 1 августа в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума. На сколько вырастут выплаты

Источник материала: Tut.by

С 1 августа в Беларуси повышается размер бюджета прожиточного минимума. Новые размеры БПМ будут действовать до конца октября, сообщается на национальной правовом интернет-портале. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда от 19 июля 2019 года № 37.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 290,91 реблей (сейчас — 224,02 рубля).

По основным социально-демографическим группам утверждены следующие размеры БПМ:

трудоспособное население — Br257,05 (ранее — Br249,98);

пенсионеры — Br176,75 (ранее — Br171,3);

студенты — Br223,93 (ранее — Br216,97);

дети в возрасте до трех лет — Br 147,18 (ранее — Br 143,09);

дети в возрасте от трех до шести лет — Br203,38 (ранее — Br197,42);

дети в возрасте от шести до восемнадцати лет — Br250,19 (ранее — Br242,90).

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры минимальных трудовых пенсий;

социальных пенсий, доплат пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также надбавок к пенсиям и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.