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Бага об отсутствии лидера «Русенборга»: Понимаю Бендтнера. У него очень красивая загорелая девушка

23.07.2019 19:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На «Борисов-Арене» состоялась пресс-конференция рулевого БАТЭ Алексея Баги, приуроченная к поединку 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 с норвежским «Русенборгом».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Какова ситуация с травмированными? И можете ли обозначить сроки восстановления Виллюмссона?

— Травмированные лечатся. Проходят процедуры, выполняют все, что предписано врачами. Виллюмссон нам завтра не помощник. Надеемся, перед матчем в Норвегии добавится боевая единица в лице Виллюма. Ему нужна еще как минимум неделя для восстановления.

— Как настраиваете команду на матч? Не опасаетесь ли, что после тяжелого выездного поединка с «Пястом» вашим ребятам может не хватить эмоций?

— Ничего не опасаюсь. На такие матчи никого настраивать не надо. Прекрасно понимаем, с кем играем, в каком турнире. Поэтому никаких дополнительных слов искать не нужно.

— «Пяст» в родных стенах хорошо закрыл Стасевича. Не значит ли это, что БАТЭ в некоторой степени стал предсказуемым? Что будете делать, если «Русенборг» тоже закроет Игоря?

— Когда закрыли Стасевича, мы поменяли свою игру и победили 2:1. Абсолютно никаких проблем не вижу, если кому-то из наших лидеров по той или иной причине не дадут играть. Есть уйма вариантов. Никакой предсказуемости нету. Футбол — не шахматы, здесь каждую секунду что-то меняется.

Повторюсь: как только мы увидели, что Стасевичу не хватает пространства, сделали замену и одержали победу.

— БАТЭ уже два года не побеждает дома в квалификации еврокубков. Это вас не заводит?

— Такая статистика меня точно не заводит. И никакой черной полосы нет. Главное — идти дальше по раундам. А как складывается — не столь важно.

— «Русенборг» находится на шестой позиции в чемпионате Норвегии, забивает не очень много. Насколько это является преимуществом для БАТЭ?

— Место в таблице ни о чем не говорит. «Русенборг» — самый титулованный клуб Норвегии, известный футбольный бренд, имеет хороший подбор исполнителей. Поэтому никакого преимущества у нас нет.

— В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ может сыграть с «Марибором» или АИКом. Эти соперники кажутся более слабыми, чем «Русенборг»…

— Как они могут быть слабее? Это чемпионы своих стран, европейских стран. А нам все кажется… Каждый матч — это тяжелейшая борьба, тяжелейшая работа. Двигаемся от игры к игре. Завтра «Русенборг», а потом посмотрим. Говорить о потенциальных соперниках слишком рано.

— Контракт с БАТЭ подписал Черник. Значит ли это, что Щербицкий выбыл надолго?

— Лечение Дениса затягивается. Чтобы продублировать позицию, нам нужен был опытный вратарь-нелегионер. Что и получилось. Тем более Сергей уже выступал в БАТЭ. Прекрасно знаем его уровень, человеческие качества.

А что касается Щербицкого, то время восстановления предугадать трудно. Когда только он получил травму в Гомеле, озвучивались одни сроки. Затем — другие. Все это такое относительное, особенно когда касается здоровья.

— Успеет ли Дубайич восстановится к ответному поединку с «Русенборгом»?

— Будем на это надеяться.

— В прессе была информация об интересе БАТЭ к защитнику бельгийского «Локерена» Якову Филиповичу. Правда ли это?

— Стопроцентная. Но человек захотел остаться в Бельгии.

— Ведется ли работа по поиску других центральных защитников?

— Да. Разные векторы, много вариантов. Но следует понимать: с футболистом нужно успеть договориться, плюс перелет, медосмотр, дозаявка. Опять-таки хочется максимально узнать о его человеческих качествах. А времени после возвращения из Польши было только на подготовку к домашнему противостоянию с «Русенборгом». Поэтому хватает нюансов по приобретению того или иного игрока.

— Успеете ли заявить Сергея Черника на завтрашний поединок?

— Да. Он свободный агент. Приходит трансферный сертификат — можно заявлять.

— Сейчас хорошо выглядят на правом фланге атаки и Милич, и Мукам, и Стасевич. Насколько тяжело дается выбор?

— Не сказал бы, что это тяжело. Если говорить про чемпионат Беларуси, то необходимо держать в уме лимит — пять легионеров на поле одновременно. То есть можно кого-то не поставить, даже если хочешь. В еврокубках принимаем во внимание опыт, умение выходить на замену, адаптироваться к трибунам. Решение всегда отыскивается.

— Какие сильные и слабые стороны «Русенборга» можете выделить?

— Отвечу в общих чертах. У команды зимой сменился главный тренер, она начала сезон ни шатко ни валко. Потом выправила ситуацию. И сейчас «Русенборг» выглядит очень добротно, организованно. Много системных моментов в атаке: люди знают, что делать, как и когда. То же касается обороны. Средний возраст хороший. У многих опыт выступлений во Франции, Италии. Есть легионеры, добавляющие изюминку. Соперник приличный.

Ну, а слабые стороны имеют все. Упомяну 18 пропущенных мячей в 15 чемпионатных матчах. Понятно, что есть места, которые тренерский штаб до сих пор шлифует и которыми можно воспользоваться. Два поединка «Русенборга» с «Линфилдом» получились не слишком информативными — североирландцы практически не сумели оказать сопротивления. А в чемпионате страны по-другому. Как только в оппонентах «Русенборга» — команда из верхней пятерки, игры идут мама не горяй. Уровень достаточно серьезный.

— У БАТЭ и «Русенборга» много общего…

— Об этом уже и писалось, и говорилось. Параллели есть: и чемпионства, и еврокубки, и стадион не громадный. Плюс БАТЭ и «Русенборг» представляют не столицы своих стран. Только мы должны понимать: существует немало похожего, но есть и то, к чему нам еще тянуться и тянуться.

— К чему же?

— Инфраструктура. Телевидение — как показывают повторы. Смотрю матчи на стадионе по улице Семашко: если мяч улетел в сторону ДОСААФ, где на права сдают, то его ищут три минуты. А в Норвегии любой повтор с четырех камер. Когда делаешь нарезку, можно даже сверху показать, как располагается команда. И я вам только два моментика привел.

— В прошлом году у «Русенборга» было секретное оружие в виде Никласа Бендтнера. Сейчас он не играет. А если вдруг выйдет на поле завтра, то как будете противодействовать?

— У нас есть список футболистов «Русенборга», прилетевших в Минск. Бендтнера нет. Вчера выкладывали причину его отсутствия. И, честно говоря, понимаю Никласа. Очень красивая загорелая девушка из Копенгагена.

— В домашнем матче с «Пястом» вместо травмированного Егора Филипенко в центр обороны опустился Евгений Яблонский. А вышедший на замену Слободан Симович расположился в опорной зоне. В ответном поединке в Гливице вы поменяли Яблонского и Симовича позициями. Как будете действовать завтра?

— До ответной игры в Гливице был еще матч с Жодино — качественный в нашем исполнении. Там мы действовали в том же сочетании: Симович в защите, Яблонский — в опорной зоне. По поводу домашней встречи с «Пястом» я уже говорил. Замена Филипенко оказалась вынужденной, была проведена в пожарном порядке. После поединка сделали анализ и пришли к выводу: не должны были выдергивать Яблонского с привычной позиции, разбивать треугольник в центре поля.

А Симович имеет и высокий рост, и опыт выступлений центральным защитником. В итоге выбрали такой вариант, вдобавок оптимизма добавила игра с «Торпедо"-БелАЗом. Уверенно победили, у наших ворот практически не возникало моментов. Ну и завтра, скорее всего, используем такое сочетание.

— Филипенко перенес операцию. Сколько займет восстановление?

— Завтра Егор прилетает в Минск, приедет на игру. По рекомендациям: в течение трех недель нельзя даже наступать на ногу, нужно ходить с костылями. Затем начнется период реабилитации. Сколько это займет — сказать сложно. Месяц мы его точно на поле не увидим.

— Милич забил победный мяч минскому «Динамо», заработал пенальти в Гливице. Сможет ли он стать таким же лидером, как Стасевич, Драгун?

— У нас каждый игрок — лидер. И в раздевалке, и на базе. Есть теневые лидеры, есть те, кто играет на рояле и кто его тягает. Я бы никакие фамилии не называл. Для меня все ребята — лучшие и любимые. Милич в том числе.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На «Борисов-Арене» состоялась пресс-конференция рулевого БАТЭ Алексея Баги, приуроченная к поединку 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 с норвежским...
 
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