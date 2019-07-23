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В Пинске завершился фестиваль органной и старинной музыки

24.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Завершилось весьма значимое культурно-духовное событие - фестиваль органной и старинной музыки «Матерь милосердия», посвященный памяти кардинала Казимира Свёнтека (1914-2011).




  Обширная концертная программа началась в мае в кафедральном костеле Успения девы Марии и собрала несколько десятков исполнителей и творческих коллективов из Беларуси, России, Польши и Украины, в том числе весьма именитых. По некоторым отзывам, пинский фестиваль вполне достоин назваться важнейшим событием в органной музыке Восточной Европы. Он настолько органично вошел в культурную жизнь города, что не хочется говорить о нем в прошедшем времени. Многие пинчане по несколько раз приходили на концерты, и практически всегда в костеле было полно слушателей. И вот теперь аплодисменты прозвучали в последний раз. Впрочем, благодаря социальному фонду «Добра» (Минск), подарившему детской школе и колледжу искусств по электрооргану, в Пинске смогут готовить молодых исполнителей на этом инструменте и проводить свои фестивали, а может быть, и конкурсы органной музыки. Органов в городе уже четыре, в том числе знаковый для музыкальной культуры Беларуси второй по значимости исторической орган. Его последняя реставрация и настройка были специально выполнены к теперешним мероприятиям.




  Последним днем фестиваля выбрана дата смерти незабвенного К.Свёнтека - 21 июля. Реквием испанского композитора Рамиро Реаля исполнили ансамбль украинской песни и обрядов «Ватра» (Минска) под управлением дирижера Александра Володченко, приходские хоры из Бреста, Минска и вокальная группа пинчан. Органное сопровождение минчанки Калленики Медведевой.




  Организаторами музыкального форума выступили горисполком и Пинская епархия Римско-католической церкви. Заместитель председателя горисполкома Геннадий Поликовский в благодарственном слове отметил особую значимость происходящего в контексте проведения республиканской акции «Пинск - культурная столица Беларуси-2019». Было оглашено послание епископа Пинского Антония Демьянко, в котором красной нитью проходила мысль о том, что нужно по примеру Казимира Свёнтека каждый день стремиться наполнять свою жизнь духовностью, добром и красотой. В этом нам помогает искусство, ведь недаром горят, что Бог 
через музыку входит в сердца людей.




  Вячеслав ИЛЬЕНКОВ
   Фото автора

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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