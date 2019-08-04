«Смена» вернула лидерство, «ЛІК» демонстрирует симпатичный футбол

Источник материала: Новости Волковыска

В минувшие выходные состоялись едва ли не решающие матчи двенадцатого тура чемпионата Гродненской области по футболу.

В группе «А» стали известны три команды, сыграющие в финальной стадии чемпионата - «ЖКХ», «Слоним-Сити» и «Чайка». Обладателя четвертой путевки узнаем совсем скоро. Но не будем загадывать.

В группе «Б» ситуация позапутаннее, особенно после воскресного домашнего разгрома аутсайдером «Вилией» одного из лидеров «ПК им.В.И. Кремко» 6:1.

Одно понятно, что после сегодняшней победы дома над «Щучином» с минимальным счетом 1:0 волковысская «Смена» досрочно обеспечила себе выход в финальную стадию с неплохим багажом очков в запасе. Хотя и победа над щучинцами далась нелегко, лишь на последней минуте мачта сменовцам удалось распечатать ворота гостей, гол на счету Игоря Безносика.

Еще одна волковысская команда «ЛІК» на поле ОАО «Красносельскстройматериалы», на котором, напомним, 10 августа пройдет финал Кубка Гродненской области по футболу между волковысскими командами «Смена» и «Спарта», принимала лидера группы «А» команду гродненского «ЖКХ».

Матч выдался боевым, интересным и богатым на голы. С первых минут хозяева пошли в атаку и прижали коммунальников к воротам, создав несколько опасных угроз воротам гостей. Подбадриваемые возгласами своих болельщиков ликовцы продолжили осаду и на 16-й минуте это принесло свои плоды – Владислав Курецкий замкнул навес, отправив головой мяч в ворота. Кстати, Влад добивается успеха в третьем матче подряд!

Спустя четыре минут Денис Гуляй делает счет 2:0. Невероятно, гродненцы недоумевали что происходит на поле, ведь в Красносельский приехала основа. Но вторая половина первого тайма поставила, увы, все на свои места.

Хорошо организованный и обученный коллектив «ЖКХ» за тринадцать минут наколотил хозяевам четыре мяча и ушел на перерыв, имея двукратное превосходство. У гостей хет-трик оформил Сергей Ирха, еще один мяч на счету Игоря Кулеша.

После перерыва главком волковычан Виталий Шестак произвел замены и стало очевидно, что хозяевам соперник вполне под силу. Шикарные моменты имели для взятия ворот Денис Гуляй, Андрей Кречак, Влад Курецкий и Дмитрий Савощик. В одной из атак за снос в штрафной Кречака был назначен пенальти в ворота гродненцев, который хладнокровно реализовал капитан «ЛІКа» Петр Поплавский. Играть оставалось еще четверть часа. Гости «подсели», Шестак сделал еще пару замен, «пустив свежую кровь», и, казалось, еще чуток, и волковычане дожмут соперника и спасут матч. Но что такое не везет и как с этим бороться – все с родни поговорке про танцора. На большее ликовцев не хватило и досадное поражение 3:4. Несмотря на проигрыш одно понятно – команда хозяев имеет характер, нащупала свою игру и ей по силам бороться на равных с самыми именитыми соперниками в чемпионате.

Зельвенская «Чайка» досрочно обеспечила выход в финальную стадию, победив в субботу на своем поле дятловскую «Белую Русь» со счетом 2:0. Голы на счету Евгения Лойко и Максим Генюша. Это уже третья победа подряд «крылатых». Хороший подарок самим себе накануне юбилея.

Остальные результаты матчей двенадцатого тура: «СДЮШОР-Белкард» - «Мосты» 3:6, «Слоним-Сити» - ФСК «Гродненский» 3:0 (техническое), «Ошмяны» - «Лида» 1:3.

Нашим сайтом были организованы прямые видеотрансляции с матчей в сообществах «Смены» и Волковысской футбольной лиги Вконтакте.





Предлагаем вниманию фотоотчет с матча в Красносельском от фотографа Владимира Антонова . Больше фото можно посмотреть здесь .















































