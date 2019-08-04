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ГАИ: готовятся новые правила для электросамокатов

05.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси обсуждают корректировки в ПДД, которые должны вступить в силу в ближайшее время: они станут регламентировать, в частности, новые правила пользования электросамокатами

Электросамокаты станут называть «средствами персональной мобильности».

Грядущие нововведения коснутся электросамокатов в первую очередь из-за того, что некоторые модели обладают высокими динамическими показателями ― способны развивать довольно высокую скорость, что может представлять опасность для пешеходов.

Предлагается закрепить возможность передвижения на электросамокатах по велосипедным дорожкам, в том числе если они обустроены в пределах проезжей части, то есть отделены от нее конструктивно.

На тротуарах электросамокаты не должны мешать движению людей. Предположительно, на них будет решено ездить по велосипедной дорожке, которая совмещена с пешеходной и отделена от проезжей части, однако по выделенной полосе для транспорта.


 
 
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В Беларуси обсуждают корректировки в ПДД, которые должны вступить в силу в ближайшее время: они станут регламентировать, в частности, новые...
 
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