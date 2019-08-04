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В Слуцке упразднили службу 115, теперь заявки принимаются через единый центр

05.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке упразднили службу 115, теперь заявки принимаются через единый центр

С октября 2018 года в Слуцке начала работать единая круглосуточная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ - «115». Диспетчеры базировались на втором этаже здания ЖЭУ-2 по улице Пионерской. А две недели назад службу распустили.

Об этом сайту SlutskGorod сообщила руководитель отдела маркетинга Центра информационных технологий Мингорисполкома Оксана Головацкая. Она также пояснила, что практика подключения к единому колл-центру действует и в других регионах.

— 19 районов Минской области уже подключены к единому центру, в планах на ближайшее время ещё три района, — сказала Оксана Головацкая.

По словам специалиста, в оформлении всех заявок через единый центр есть только плюсы: чёткая и отлаженная работа на опыте службы 115 города Минска позволяет достигать поставленных целей и решать возникающие проблемы.

К тому же, начальник отдела маркетинга напомнила о планах по развитию службы «115»

— Ожидается обновленная версия портала «Мой горад» , которая будет носить название «Мая рэспублiка». Новый проект отличается не только расширенной зоной действия, но и усовершенствованным функционалом. Объединяются базы данных портала и единых диспетчерских служб. При этом создаётся полноценный программный продукт, что позволит значительно повысить степень обратной связи с потребителем. Сейчас люди звонят в контакт-центр, когда видят какую-либо проблему в городе. В идеале же, информация должна исходить от поставщика услуги. О планируемом отключении предприятие будет сообщать в контакт-центр, а жители уже в автоматическом режиме получат сообщение на свои мобильные телефоны не только об отключении, но и о примерных сроках восстановления подачи воды, тепла или другой услуги.

Пользователи по всей стране смогут оставлять заявки с помощью мобильного устройства или, зарегистрировавшись по адресу, получать уведомления обо всех отключениях жилищно-коммунальных услуг. Вся информация об этом будет отражаться на карте района, города или всей республики.


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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С октября 2018 года в Слуцке начала работать единая круглосуточная диспетчерская служба по вопросам ЖКХ - «115». Диспетчеры базировались на втором этаже здания ЖЭУ-2...
 
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