Вместо срочной службы – на контракт

Источник материала: Клiч Радзiмы

Каждый молодой человек со школьной скамьи стремится зарабатывать деньги, иметь возможность оказать помощь своей семье, по возможности отдыхать с любимой девушкой на берегу моря… Но все эти мысли приходят со взрослением и, вместе с этим, приближается период необходимости прохождения срочной военной службы. Именно в этот момент молодежь начинает думать, что все их планы «коту под хвост». И все из-за армии. Неужели задуманному не суждено сбыться и все придется бросить на целых полтора года? Ответ прост — не обязательно! При желании планы могут постепенно реализовываться, если пойти служить в армию на контрактной основе. И вот советы, которые вам в этом очень помогут.

Шаг № 1

Определитесь, какие войска вам интересны, какую армейскую специальность хотите освоить и идите в военный комиссариат по месту жительства подавать заявление. Сотрудники военкомата подробно расскажут о будущей профессии, предоставят контакты должностных лиц воинских частей. Если вы уже располагаете сведениями о вакансии в конкретной воинской части – минуя военный комиссариат, смело обращайтесь к командиру.

Шаг № 2

Прежде чем отправиться в воинскую часть, заранее подготовьте документы.

Автобиографию. Напишите, кто вы, когда и где родились, какое учебное заведение окончили. Имеете опыт работы? Сообщите наименование организации и укажите свою профессию. Не стоит стесняться личных достижений, полученные государственные и иные награды сыграют весомую роль. Обязательно расскажите о своем семейном положении: укажите фамилии, имена и отчества членов семьи и близких родственников, даты и места их рождения, адрес проживания и род занятий. Достоверность данных подтвердите своей подписью.

Сделайте ксерокопию страниц паспорта 25 (о регистрации по месту жительства), 31 и 32, ксерокопии документов об образовании, трудовой книжки (при наличии), удостоверения на право управления транспортным средством, другой специальной техникой (при назначении на соответствующую должность), других документов, подтверждающих вашу профессиональную подготовку или квалификацию.

С последнего места работы или учебы обязательно возьмите характеристику. Также следует оформить декларацию о доходах и имуществе.

Когда все это будет готово, съездите в фотоателье и сделайте фотографии размером 2,5 на 3,5 см (бюст, анфас, без головного убора, на светлом фоне).

Если вы получили образование за счет средств республиканского бюджета, добавьте в перечень документов свидетельство о направлении на работу либо справку о самостоятельном трудоустройстве.

Знайте и помните, что копии документов можно заверить в воинской части или в военном комиссариате, поэтому не обязательно обращаться к платным услугам нотариуса.

Шаг № 3

Теперь, когда на руках есть необходимые документы (оригиналы и копии), отправляйтесь в воинскую часть. Командир будет доволен вашей подготовленностью, что значительно повысит ваши шансы встать в ряды

профессиональной армии. После подачи заявления приложите заранее подготовленные документы. Оригиналы вам вернут, а копии останутся в личном деле.

На этом ваша первоначальная миссия окончена. Уполномоченные должностные лица воинской части займутся вашим вопросом. Время проведения стандартных проверок и оформления документов занимает от двух недель до месяца и не превышает сроков обычного трудоустройства. Разница лишь в объеме предварительных проверок кандидата, которые обусловлены спецификой прохождения военной службы и профессиональными нагрузками. В случае отказа вам пришлют письменное уведомление с указанием причины.

Шаг № 4

Когда заявление и документы будут одобрены, вам необходимо будет подтвердить свою годность к службе в армии по состоянию здоровья. Вам выдадут направление на медицинское освидетельствование, проводимое в соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе, так как на военную службу по контракту может быть принят гражданин, признанный годным к военной службе или годным с незначительными ограничениями.

Шаг № 5

Следующим этапом станет проверка физической подготовки. В назначенный день вы явитесь в воинскую часть со спортивной одеждой и обувью. Вам предложат выполнить три норматива в соответствии с вашим возрастом: бег на 1000 и 100 метров, подтягивание на перекладине.

Важно по всем нормативам получить оценку не ниже «удовлетворительно». Требования по выполнению испытаний могут варьироваться на основании специфики рода войск. Будьте к этому готовы.

Шаг № 6

Вы крепки, сильны и выносливы? Отлично! Однако расслабляться еще рано. Впереди вас ждет профессионально-психологический отбор, который проводится соответствующими специалистами в порядке, установленном нормативными правовыми актами Министерства обороны Республики Беларусь. По его результатам выносится заключение о профессиональной пригодности гражданина к военной службе по контракту на конкретной воинской должности. В ходе этой процедуры будьте искренни. Не стоит пытаться обмануть специалистов, стараясь выглядеть в их глазах лучше, чем вы есть на самом деле.

Шаг № 7

Итак, ваши документы прошли проверку, вы полностью здоровы, психологически устойчивы и готовы выдержать физические нагрузки. Вас вызвали в воинскую часть.

Аттестационная комиссия примет решение о вашем поступлении на военную службу по контракту. Военнослужащие тщательно изучат результаты отбора. Не исключено, что вам придется ответить на уточняющие вопросы, показать решительный настрой на службу в армии на профессиональной основе. Окончательное решение аттестационной комиссии будет доведено вам через уполномоченных лиц.

Почему вам могут отказать?

Если вы соответствуете требованиям, установленным законом о прохождении военной службы, то вам переживать не стоит.

Однако положительное решение однозначно не будет принято, если в отношении вас осуществлялось уголовное преследование, вы отбывали наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях или имели судимость.

Верьте в себя!

Успех профотбора зависит не только от аттестационной комиссии. Окончательное решение принимает командир воинской части. Вот почему очень важно произвести на него впечатление пунктуального, собранного и ответственного человека.

И вот вы получили письменное уведомление о положительном решении вашего вопроса. С этим документом следует обратиться к нанимателю по месту работы с заявлением об увольнении в связи с поступлением на военную службу по контракту.

Когда прибудете в часть, вам будет предложено подписать первый в своей жизни контракт на военную службу. На должностях солдат, сержантов и старшин он заключаются на два года.

Теперь вы официально числитесь в списках воинской части и назначены на должность, обладаете всеми правами и обязанностями военнослужащих-профессионалов. Надев военную форму, вы станете частью мощной оборонной системы страны. Ваша жизнь будет значительно отличаться от солдата срочной военной службы.

По итогу – вы будете жить не в казарме, а дома: общаться с семьей и друзьями, проще говоря, привычной жизнью. Не придется волноваться, сможет ли ваша любимая дождаться вас из армии. В конце каждого рабочего дня воин-контрактник покидает воинскую часть, свободно посещает кафе, парки, уезжает на выходные к родителям, а во время отпуска – на отдых за границу.

И еще не маловажно – за выполнение должностных обязанностей, помимо ежемесячного денежного довольствия зарплаты, военнослужащий ежегодно получает материальную помощь. И даже если нет собственного жилья, контрактник всегда может привести свою семью в служебную квартиру или общежитие.

Служить в армии должен каждый, но как это делать – выбирать вам.

Алексей Труть