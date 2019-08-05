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Завершился ремонт улицы Горького в Глуске

06.08.2019 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Завершился ремонт улицы Горького в Глуске

Спустя четыре месяца приятно изменился участок дороги по улице Максима Горького в Глуске. День за днем здесь спорилась, кипела работа дорожников ДРСУ № 213, шаг за шагом оставляя за собой, на радость автомобилистам и пешеходам, ровную ленту дорожного полотна.

«Это был плановый капитальный ремонт за счет средств республиканского бюджета, собираемых от уплаты транспортной госпошлины на допуск автомобилей к дорожному движению, — рассказал главный инженер ДРСУ № 213 Иван Радько. — Заказчик работ — Глусское УКП «Жилкомхоз», основные из них уже завершились, затраты на капремонт составили порядка 390 тысяч рублей. Дорожные строители на участке протяженностью 580 метров (от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Советской) уложили асфальтобетон, сделали въезды во дворы жилых домов, обустроили дополнительную, третью, автостоянку, ливневую канализацию, проложили 760 метров пешеходной дорожки, заменили бордюры и дорожные знаки. Также на этом участке работниками Глусского района электросетей была частично отремонтирована линия электропередачи».

Кстати, перед пешеходным переходом на пересечении улиц Максима Горького и Советской дорожники уложили полосу из тактильной плитки желтого цвета. «Это специальный указатель для слабовидящих и незрячих людей, — пояснил Иван Радько. — Плитка с бугорками, которые можно распознать на ощупь ногами или тростью, предупреждает об опасности — значит, надо остановиться и сориентироваться».

А. АВТУХОВА

 
 
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Спустя четыре месяца приятно изменился участок дороги по улице Максима Горького в Глуске. День за днем здесь спорилась, кипела работа дорожников ДРСУ № 213, шаг за...
 
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