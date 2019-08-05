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Летние каникулы — волшебное время

06.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Педагоги учреждений дошкольного образования для своих воспитанников подготовили творческие и познавательные мероприятия.

Летние каникулы — волшебное время, время новых открытий, весёлых развлечений и увлекательных путешествий.

Время, когда педагоги учреждений дошкольного образования для своих воспитанников готовят творческие и познавательные мероприятия. Дети могут совершить увлекательные путешествия в Шахматную страну, провести опыты и эксперименты, экологические акции.

Познакомиться с основами безопасного поведения им помогут сотрудники МЧС на тематических праздниках.

Вместе с Фиксиками ребята отправятся на весёлый праздник воздушных шаров, мыльных пузырей. Никого не оставят равнодушным весёлые эстафеты и туристические походы.




 
Теги: знакомства
 
 
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Педагоги учреждений дошкольного образования для своих воспитанников подготовили творческие и познавательные мероприятия.
 
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