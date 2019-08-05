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Мозырянин, претворяясь девушкой выманивал деньги у своего приятеля инвалида

06.08.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

Криминальная история случилась в Мозыре, а ее участники некоторое время между собой дружили. 

Однажды 16-летний парень попросил своего старшего товарища познакомить его с девушкой. Тот согласился и сказал, что через несколько дней в социальной сети подростку напишет Рита. Правда, уточнил, что девушка будет общаться исключительно с его страницы. 

– Такой способ переписки был выбран не случайно. Девушка оказалась фейком (вымышленным персонажем), под видом которого старший парень выманивал у ранее больного онкологией юноши деньги, – рассказали в Мозырском РОВД. 

Уже в первом письме злоумышленник попросил 20 рублей на подарок матери. В последующем похожие суммы нужны были для поездки на маршрутном такси и покупку лекарств.
А однажды он «одолжил» 150 рублей на погашение задолженности по кредиту. 

Деньги для девушки-фейка подросток снимал в банкомате и передавал их в руки злоумышленника, а тот их тратил продукты питания и сигареты. 

– Парень неоднократно просил виртуальную знакомую прислать ему фотографии с ее изображением либо попросту позвонить. Однако под различными предлогами просьбы отклонялись. Порой собеседники даже договаривались о свидании в городе, однако в последний момент все срывалось, – добавили в Мозырском РОВД. 

Обман вскрылся случайно, когда мать мальчика обнаружила отсутствие денег на банковской карте. Он рассказал ей обо всем, после чего поступило заявление в милицию. 

В отношении 21-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.209 УК Беларуси (мошенничество). Ранее молодой человек не был судим. 
 
 
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Инвалид познакомился в сети с девушкой, а та регулярно выманивала у него деньги. Как оказалось, парня обманывал товарищ.далее...
 
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