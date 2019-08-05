Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил даты досрочных выборов в верхнюю и нижнюю палаты Национального собрания (парламента) седьмого созыва.

Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, в Палату представителей – 17 ноября. Кандидаты в верхнюю палату парламента должны быть выдвинуты до 8 октября.

ЦИК организует проведение выборов и обеспечит контроль за исполнением законодательства. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение кампаний.

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина назвала середину ноября идеальным временем проведения парламентских выборов. «Выдвижение кандидатов начнется в сентябре, когда еще будут удобные комфортные условия для работы на улицах», – пояснила она.

Палата представителей включает 110 депутатов. Выборы депутатов проводятся по одномандатным округам. Они считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки для голосования. В рамах выборов Совета Республики от каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на собраниях депутатов городских и районных советов по восемь членов верхней палаты парламента, еще восемь сенаторов назначает президент. В верхнюю палату входят 64 сенатора. Обе палаты Нацсобрания избираются на четыре года.

Президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.