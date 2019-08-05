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Лукашенко назначил парламентские выборы в Беларуси на 7 и 17 ноября

06.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил даты досрочных выборов в верхнюю и нижнюю палаты Национального собрания (парламента) седьмого созыва. 

Выборы в Совет Республики пройдут 7 ноября, в Палату представителей – 17 ноября. Кандидаты в верхнюю палату парламента должны быть выдвинуты до 8 октября. 

ЦИК организует проведение выборов и обеспечит контроль за исполнением законодательства. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение кампаний.

Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина назвала середину ноября идеальным временем проведения парламентских выборов. «Выдвижение кандидатов начнется в сентябре, когда еще будут удобные комфортные условия для работы на улицах», – пояснила она. 

Палата представителей включает 110 депутатов. Выборы депутатов проводятся по одномандатным округам. Они считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины избирателей округа, включенных в списки для голосования. В рамах выборов Совета Республики от каждой области и города Минска тайным голосованием избираются на собраниях депутатов городских и районных советов по восемь членов верхней палаты парламента, еще восемь сенаторов назначает президент. В верхнюю палату входят 64 сенатора. Обе палаты Нацсобрания избираются на четыре года. 

Президентские выборы должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.



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Теги: Минск
 
 
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Ранее глава ЦИК Лидия Ермошина назвала середину ноября идеальным временем проведения парламентских выборов.
 
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