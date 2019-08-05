ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названа возможная дата выборов президента Беларуси

06.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ назвала возможную дату выборов Президента Республики Беларусь — 30 августа 2020 г.

Говоря об оптимальном времени проведения выборов главы государства, председатель Центризбиркома отметила, что это ранняя весна. «Но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы сформируем парламент, — констатировала она. — Поэтому через три месяца — это значит, надо сразу назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти?» «Президентская кампания, скорее всего, пройдёт в тот срок, который определён Конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 г. Думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов Президента Республики Беларусь», — сказала Лидия Ермошина. По её словам, с одной стороны, ещё будет лето, но с другой, 30 августа — время, когда большинство граждан возвращаются из отпусков, по крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. Поэтому население большей частью будет находиться в месте своей регистрации. «Но это пока только предположение», — заметила глава Центризбиркома. Как сообщалось, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Глава государства Александр Лукашенко заявил, что в 2019 г. в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 г. Президент отметил, что политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний: «Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия».

По материалам БелТА подготовила

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.

 

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ назвала возможную дату выборов Президента Республики Беларусь — 30...
 
Новости дня
Новости разные
 
Евгений Прейгерман: Минск становится единственным местом, где можем собраться и поговорить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика