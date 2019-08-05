Названа возможная дата выборов президента Беларуси

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в программе «Контуры» на телеканале ОНТ назвала возможную дату выборов Президента Республики Беларусь — 30 августа 2020 г.

Говоря об оптимальном времени проведения выборов главы государства, председатель Центризбиркома отметила, что это ранняя весна. «Но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы сформируем парламент, — констатировала она. — Поэтому через три месяца — это значит, надо сразу назначать президентские выборы. А для чего мы тогда переносили эти?» «Президентская кампания, скорее всего, пройдёт в тот срок, который определён Конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 г. Думаю, что это с большой вероятностью и есть дата выборов Президента Республики Беларусь», — сказала Лидия Ермошина. По её словам, с одной стороны, ещё будет лето, но с другой, 30 августа — время, когда большинство граждан возвращаются из отпусков, по крайней мере, люди, у которых есть дети, съезжаются студенты. Поэтому население большей частью будет находиться в месте своей регистрации. «Но это пока только предположение», — заметила глава Центризбиркома. Как сообщалось, в Послании белорусскому народу и Национальному собранию Глава государства Александр Лукашенко заявил, что в 2019 г. в Беларуси состоятся выборы в Палату представителей и Совет Республики. Президентские выборы в Беларуси, как и планировалось, пройдут в 2020 г. Президент отметил, что политически активную часть общества волнует вопрос предстоящих избирательных кампаний: «Не знаю, почему вдруг это стало какой-то темой для споров. У нас есть закон, Конституция. Вы прекрасно понимаете, что я не буду здесь крутить-вертеть и искать какую-то выгоду для сохранения власти. Некоторые так называемые политики предлагают провести выборы Президента в этом году, ссылаются на стабильную экономическую ситуацию, более-менее благоприятные условия».

По материалам БелТА подготовила

Александра СОБОЛЕВСКАЯ.