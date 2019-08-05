Пинчане стали вторыми в области по спасательному многоборью

Источник материала: Пинский Вестник

В конце июля в Бресте прошел II открытый чемпионат областной организации ОСВОД по спасательному многоборью, где пинчане заняли второе общекомандное место.



В нынешнем году масштаб конкурса международный – к восьми командам области присоединилась сборная из Польши. 36 человек соревновались в таких испытаниях, как выход катера по спасательной тревоге, плавание на 100 метров с подныриваем, буксировка манекена на 25 метров, гребля на лодке 150 метров с оказанием помощи пострадавшему и метание спасательного круга. В нынешнем году в основном виде состязаний, а именно: выход дежурной смены по спасательной тревоге с поиском утонувшего, полешуки заняли весь пьедестал почета – пинчане лидировали, за ними следовала столинская команда изавершила сборная Давид-Городка.



В состав нашей команды вошли водолазы Алексей Малевич, Павел Муралевич, Константин Овод и моторист Николай Протасовицкий. Отличительными чертами пинчан, как всегда, были сплоченность и высокий уровень подготовки.





В конце августа состоятся республиканские соревнования ОСВОД по спасательному многоборью. И хотя на областных состязаниях по совокупности баллов сильнейшей оказалась команда спасательной станции №1 из города Бреста , честь региона будет отстаивать сборная, костяк которой составят пинчане, а тренером и капитаном назначен начальник Пинской спасательной станции А.В. Каменев.

Анна ВЕРЕНИЧ