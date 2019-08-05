Без дыр в семейном бюджете

Источник материала: Вороновская газета





К началу нового учебного года большинство семей начинает готовиться заблаговременно. Нужно закупить одежду, обувь, канцелярские принадлежности… И уложиться в семейный бюджет. Государство стремится помочь тем семьям, которые испытывают финансовые трудности.

Единовременная материальная помощь

Как сообщила заведующий сектором общего среднего, дошкольного образования и воспитательной работы отдела образования Вороновского райисполкома Людмила Салманович, к учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, выделяется единовременная материальная помощь. На поддержку могут рассчитывать также малообеспеченные семьи и находящиеся в социально опасном положении. Данные категории граждан включаются в списки нуждающихся. Некоторым из них помощь будет оказана организациями, в которых трудятся родители, иным средства будут выделены из районного бюджета. По состоянию на 5 августа, бюджетные организации района уже направили на эти цели 2 380 рублей, помощь получили 55 семей.

К совместному сбору школьников к учебному году по традиции присоединятся общественные организации.

Выплата материальной помощи планируется в размере до 30% бюджета прожиточного минимума (БПМ на 1.08.2019г. — 230,91 рубля). По предварительным данным, в нынешнем году такую помощь планируется оказать 376 семьям района, где воспитываются 865 детей. По вопросам оказания помощи можно звонить по телефону 2-22-84.

ГАСП

Кто может рассчитывать на государственную адресную социальную помощь, рассказала специалист по социальной работе территориального центра социального обслуживания населения Вороновского района Нина Войшнис:

— Ежемесячное социальное пособие готовы предоставить семьям, в которых среднедушевой доход за 12 предшествующих месяцев составляет ниже наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Пособие может быть назначено на период от одного до шести месяцев.

Люди, которые попали по объективным причинам в трудную жизненную ситуацию и имеют среднедушевой семейный доход, не превышающий 1,5 величины БПМ (на 1.08.2019г. — 346,37 рубля), могут обратиться за единовременным социальным пособием. Его размер устанавливается с учетом трудной жизненной ситуации, в которой находится семья, и может достигать 10-кратного размера бюджета прожиточного минимума.

Государственная адресная социальная помощь в виде ежемесячного и (или) единовременного социального пособия не предоставляется гражданам, проживающим отдельно или ведущим раздельное хозяйство либо в составе семьи, если они являются неработающими трудоспособными лицами, не зарегистрированными в установленном законодательством порядке в качестве безработных, либо зарегистрированными в установленном законодательством порядке в качестве безработных менее трех месяцев на дату обращения.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении ГАСП необходимо обратиться в ТЦСОН по адресу: д. Бояры, ул.Солнечная, 8, либо по телефону 4-04-58.

Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) ГАСП принимается постоянно действующей комиссией, созданной Вороновским райисполкомом.







Кто желает помочь?

С 1 августа по 15 сентября Белорусское Общество Красного Креста проводит республиканскую благотворительную кампанию «Соберем детей в школу!» В ее рамках объявлен сбор школьной одежды и теплых вещей для осеннего сезона, обуви, школьных рюкзаков и сумок, канцелярских товаров (тетради, ручки, карандаши, краски, кисточки, линейки, точилки, пластилин, альбомы, наборы цветной бумаги, стаканы-непроливайки для воды, пеналы и др.), спортивного инвентаря для передачи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вещи можно принести в районную организацию Красного Креста по адресу: г.п. Вороново, ул. Канарчика, 4, предварительно позвонив по телефону +375-44 550-02-59.

Помимо этого, можно перечислить денежные средства на расчетный счет благотворительной организации для покупки этих вещей и последующей передачи малообеспеченным семьям. Сделать это можно и через систему ЕРИП. Для этого нужно выбрать в дереве ЕРИП «Благотворительность, общественные объединения» –> «Помощь детям, взрослым» –> «Белорусский Красный Крест» –> Выбрать организацию БОКК, в адрес которой совершается пожертвование –> «Благотворительный взнос» –> Ввести номер благотворительной акции –> Указать сумму платежа и (при желании) ваши ФИО.

Галина ШЛЕМПО.