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Гарантированное качество и уют от компании ORI

07.08.2019 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Гарантированное качество и уют от компании ORI
Одной из ведущих компании по производству оконных систем разной сложности является компания ORI. Для производства используется собственное оборудование. Это позволяет сделать цены на нашу продукцию доступными для каждого покупателя.

Каждый этап производства контролируется квалифицированными опытными мастерами.

В процессе производства мы используем качественные, экологически чистые, надежные материалы, безопасные для здоровья человека. Этим мы гарантируем безопасность оконной конструкции для каждого клиента.

Жители Докшиц могут заказать у нас качественные окна любой сложности по доступной цене. Для этого необходимо обратиться в наш главный офис окон ПВХ в Витебске, или позвонить по телефону.

Качественный монтаж, который выполняют опытные мастера, гарантирует бесперебойную работу всей оконной системы и комплектующих, на протяжении долгого времени.

Преимущества компании ORI:

  • Собственное производство;
  • Доступные цены;
  • Широкий ассортимент;
  • Доступные цены;
  • Опытные мастера.

Гарантированное качество и уют от компании ORI

 

В каталоге на нашем сайте представлен широкий ассортимент пластиковых, деревянных, мансардных окон, а также балконных рам. Также там можно посмотреть примеры наших работ.

По желанию каждого заказчика мы можем изготовить оконную систему любой формы, сложности и цвета.

В компании действую акции и скидки. Предоставляется рассрочка.

К преимуществам компании окна ORI относятся:

  • Хорошие звукоизоляционные свойства;
  • Теплопроводность. Окна сохраняют температуру в помещении, независимо от температуры на улице;
  • Большой срок эксплуатации;
  • Заказ изготавливается для каждого клиента индивидуально;
  • Простота в уходе;
  • Использование качественной и надежной фурнитуры, которая обеспечивает бесперебойную работу всей оконной системы;
  • Герметичность. Окна не пропускают холодный воздух зимой в помещение, летом – грязь и пыль с улицы.

В работе используются профили ведущих европейских брендов: Rehau, Salamander, Veka, Trocal, KBE, Proplex.

Для клиентов города Докшицы и других городов Беларуси действует единая система скидок от компании ORI, компании ТЕХО. BY (производство и установка натяжных потолков) и кухни на заказ MAXIMALIST.

 
Теги: Витебск
 
 
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Одной из ведущих компании по производству оконных систем разной сложности является компания ORI. Для производства используется собственное оборудование. Это...
 
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