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ГАИ с 7 августа будет массово проверять наличие техосмотра
07.08.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Акцию «Гостехосмотр» инициировали в связи с ростом количества аварий из-за технических неисправностей автомобилей.
Сотрудники ГАИ с 7 по 17 августа будут проверять у водителей допуск к участию в дорожном движении их транспортных средств. В 2019 году из-за технических неисправностей авто произошло 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения.
Кроме этого, сотрудники ГАИ выявили более 195 тысяч фактов участия в дорожном движении без пройденного техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тысяч водителей.
За 2018 год в республике на 13% выросло число ДТП из-за технических неполадок автомобилей. Число погибших в таких авариях людей повысилось почти на 67%, раненых – на 74%, сообщает
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Акцию «Гостехосмотр» инициировали в связи с ростом количества аварий из-за технических неисправностей автомобилей. Сотрудники ГАИ с 7 по 17 августа будут проверять...
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