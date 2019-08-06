ГАИ с 7 августа будет массово проверять наличие техосмотра

Источник материала: Новости Хотимска

Акцию «Гостехосмотр» инициировали в связи с ростом количества аварий из-за технических неисправностей автомобилей.

Сотрудники ГАИ с 7 по 17 августа будут проверять у водителей допуск к участию в дорожном движении их транспортных средств. В 2019 году из-за технических неисправностей авто произошло 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения.

Кроме этого, сотрудники ГАИ выявили более 195 тысяч фактов участия в дорожном движении без пройденного техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тысяч водителей.

За 2018 год в республике на 13% выросло число ДТП из-за технических неполадок автомобилей. Число погибших в таких авариях людей повысилось почти на 67%, раненых – на 74%, сообщает БЕЛТА .