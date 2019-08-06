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А ваша «ласточка» прошла техосмотр?

07.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

С 7 по 17 августа сотрудники ОГАИ Городокского РОВД проводят профилактическое мероприятие «Гостехосмотр». Госавтоинспекторы проверят автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении. Главная цель мероприятия — привлечь внимание автовладельцев к необходимости поддержания своего транспорта в технически исправном состоянии.

А ваша «ласточка» прошла техосмотр?

  В этом году сотрудники ГАИ Республики Беларусь выявили более 195 тыс. фактов участия в дорожном движении без пройденного техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тыс. водителей. За семь месяцев текущего года на дорогах района выявлено ** фактов участия в движении на автомобиле, техническая исправность которого не подтверждена свидетельством о прохождении техосмотра.
  За прошлый год в республике на 13% выросло число ДТП из-за технических неполадок автомобилей. Число погибших в таких авариях людей повысилось почти на 67%, раненых — на 74%. В этом году произошло восемь ДТП, в которых 3 человека погибли и 27 получили ранения. Так, например, в столице житель Минского района на автомобиле «ЗиЛ» наехал на школьницу и женщину, переходивших проезжую часть на зелёный свет. Девочка погибла на месте аварии, которая произошла по причине неисправной тормозной системы. В Могилёвской области мужчина, не имея права управления, сел за руль неисправного «Рено Меган». У машины был заглушен металлический трубопровод к тормозному механизму заднего правого колеса. Вблизи д. Филатово водитель не справился с управлением и наехал на местную жительницу, 1939 г. р., которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.
  Согласно КоАП Республики Беларусь, за управление транспортным средством без разрешения на допуск его к участию в дорожном движении предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1 до 3 б. в. В случае повторного совершения в течение года такого же нарушения налагается штраф в размере от 2 до 5 б. в.

  Ни для кого не секрет, что уменьшение числа автовладельцев, «железные ласточки» которых регулярно проходят гостехосмотр, напрямую связано с необходимостью единовременно уплатить транспортный налог, который в народе именуют «дорожным сбором». Однако, мы все должны понимать, как бы нам ни было мучительно больно расставаться с довольно приличной суммой нажитых непосильным трудом денежных средств на прохождение техосмотра, уклонение от него при регулярных «встречах» с госавтоиспекторами выльется в куда более внушительную сумму. Не говоря уже о том, что автомобиль без техсмотра — это бомба замедленного действия, и управление им может повлечь печальные последствия как для водителя, так и для других участников дорожного движения.

Любовь СИМОНОВА,

 
 
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С 7 по 17 августа сотрудники ОГАИ Городокского РОВД проводят профилактическое мероприятие «Гостехосмотр». Госавтоинспекторы проверят автомобили на наличие...
 
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