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А ваша «ласточка» прошла техосмотр?
07.08.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
С 7 по 17 августа сотрудники ОГАИ Городокского РОВД проводят профилактическое мероприятие «Гостехосмотр». Госавтоинспекторы проверят автомобили на наличие допуска к участию в дорожном движении. Главная цель мероприятия — привлечь внимание автовладельцев к необходимости поддержания своего транспорта в технически исправном состоянии.
Ни для кого не секрет, что уменьшение числа автовладельцев, «железные ласточки» которых регулярно проходят гостехосмотр, напрямую связано с необходимостью единовременно уплатить транспортный налог, который в народе именуют «дорожным сбором». Однако, мы все должны понимать, как бы нам ни было мучительно больно расставаться с довольно приличной суммой нажитых непосильным трудом денежных средств на прохождение техосмотра, уклонение от него при регулярных «встречах» с госавтоиспекторами выльется в куда более внушительную сумму. Не говоря уже о том, что автомобиль без техсмотра — это бомба замедленного действия, и управление им может повлечь печальные последствия как для водителя, так и для других участников дорожного движения.
Любовь СИМОНОВА,
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С 7 по 17 августа сотрудники ОГАИ Городокского РОВД проводят профилактическое мероприятие «Гостехосмотр». Госавтоинспекторы проверят автомобили на наличие...
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