Источник материала: Герой працы



Безопасность, качество и надежность – девиз компании ORI!

Жителям города Шумилино стало проще заказывать качественные и надежные окна ПВХ по доступной цене.

В работе мы используем профили популярных европейских производителей: Rehau, Salamander, Veka, Trocal, KBE, Proplex.

Весь процесс выполняется на собственном оборудовании, что позволяет заказать окно любой сложности и размера по доступной цене. Процесс изготовления на каждом этапе контролируется квалифицированными мастерами.

Для заказа можно обратиться в главный офис, который находится в городе Витебске или позвонить по телефону, указанному на сайте. Также на сайте можно посмотреть полный ассортимент нашей продукции и примеры работ.

Для каждого клиента мы гарантируем:

Безопасность. Оконная конструкция изготавливается только из прочных и качественных материалов и комплектующих.

Качество. Работа по установке оконной системы выполняется квалифицированными мастерами, что обеспечивает правильную и бесперебойную работу на протяжении долгого времени.

Для каждого клиента мы можем изготовить оконную систему любой формы, сложности и цвета.

Преимущества компании:

Большой выбор деревянных, пластиковых и мансардных окон, балконных рам;

Доступная цена;

Качественные материалы и комплектующие;

Индивидуальный подход к каждому клиенту. Заказ изготавливается в соответствии с просьбами заказчика;

Профессиональные мастера и консультанты.







Достоинства окон:

Долговечность. При правильном уходе окна прослужат не одно десятилетие.

Безопасность. Вся оконная система изготавливается из качественных материалов и комплектующих.

Хорошая звуко и шумоизоляция.

Герметичность. Зимой не пропускают холодный воздух, летом – грязь и пыль с улицы.

Вне зависимости от погодных условий сохраняют внешний вид на протяжении долгого времени;

Простота в уходе;

Пожаробезопасность: окна не горят, а плавятся.

Для всех клиентов мы гарантируем доступные цены.

Для полного завершения уютной обстановки в Вашем доме, мы предлагаем натяжные потолки от компании ТЕХО и кухонный гарнитур от компании MAXIMALIST.BY.

Для всех трех компаний действует единая система скидок. Предоставляется рассрочка.