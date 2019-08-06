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Безопасность, качество и надежность – девиз компании ORI!

07.08.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Безопасность, качество и надежность – девиз компании ORI!
Безопасность, качество и надежность – девиз компании ORI!

Жителям города Шумилино стало проще заказывать качественные и надежные окна ПВХ по доступной цене.

В работе мы используем профили популярных европейских производителей: Rehau, Salamander, Veka, Trocal, KBE, Proplex.

Весь процесс выполняется на собственном оборудовании, что позволяет заказать окно любой сложности и размера по доступной цене. Процесс изготовления на каждом этапе контролируется квалифицированными мастерами.

Для заказа можно обратиться в главный офис, который находится в городе Витебске или позвонить по телефону, указанному на сайте. Также на сайте можно посмотреть полный ассортимент нашей продукции и примеры работ.

Для каждого клиента мы гарантируем:

  • Безопасность. Оконная конструкция изготавливается только из прочных и качественных материалов и комплектующих.
  • Качество. Работа по установке оконной системы выполняется квалифицированными мастерами, что обеспечивает правильную и бесперебойную работу на протяжении долгого времени.

Для каждого клиента мы можем изготовить оконную систему любой формы, сложности и цвета.

Преимущества компании:

  • Большой выбор деревянных, пластиковых и мансардных окон, балконных рам;
  • Доступная цена;
  • Качественные материалы и комплектующие;
  • Индивидуальный подход к каждому клиенту. Заказ изготавливается в соответствии с просьбами заказчика;
  • Профессиональные мастера и консультанты.


Безопасность, качество и надежность – девиз компании ORI!

Достоинства окон:

  • Долговечность. При правильном уходе окна прослужат не одно десятилетие.
  • Безопасность. Вся оконная система изготавливается из качественных материалов и комплектующих.
  • Хорошая звуко и шумоизоляция.
  • Герметичность. Зимой не пропускают холодный воздух, летом – грязь и пыль с улицы.
  • Вне зависимости от погодных условий сохраняют внешний вид на протяжении долгого времени;
  • Простота в уходе;
  • Пожаробезопасность: окна не горят, а плавятся.

Для всех клиентов мы гарантируем доступные цены.

Для полного завершения уютной обстановки в Вашем доме, мы предлагаем натяжные потолки от компании ТЕХО и кухонный гарнитур от компании MAXIMALIST.BY.

Для всех трех компаний действует единая система скидок. Предоставляется рассрочка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Безопасность, качество и надежность – девиз компании ORI! Жителям города Шумилино стало проще заказывать качественные и надежные окна ПВХ по доступной цене. В...
 
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