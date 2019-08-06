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Баскетболистка из юношеской сборной Беларуси умерла в 18 лет
07.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Бывшая
Спортсменка скончалась 1 августа. Прощание со девушкой прошло в Могилеве во вторник. Причина смерти баскетболистки не сообщается. Федерация баскетбола выразила соболезнования родным и близким Яны.
Зуборенко играла в юношеской женской сборной Беларуси до 17 лет. Она выступала на чемпионате мира, чемпионатах Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля. В 2018 году спортсменка поступила в Белорусский государственный университет и завершила карьеру.
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Яна Зуборенко выступала в составе юношеской национальной команды по баскетболу до 17 лет и принимала участие в чемпионатах мира и Европы.
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