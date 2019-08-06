Баскетболистка из юношеской сборной Беларуси умерла в 18 лет

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бывшая баскетболистка юношеской сборной Беларуси Яна Зуборенко умерла в возрасте 18 лет. Об этом сообщила во вторник Федерации баскетбола страны.

Спортсменка скончалась 1 августа. Прощание со девушкой прошло в Могилеве во вторник. Причина смерти баскетболистки не сообщается. Федерация баскетбола выразила соболезнования родным и близким Яны.

Зуборенко играла в юношеской женской сборной Беларуси до 17 лет. Она выступала на чемпионате мира, чемпионатах Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля. В 2018 году спортсменка поступила в Белорусский государственный университет и завершила карьеру.