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Баскетболистка из юношеской сборной Беларуси умерла в 18 лет

07.08.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Бывшая баскетболистка юношеской сборной Беларуси Яна Зуборенко умерла в возрасте 18 лет. Об этом сообщила во вторник Федерации баскетбола страны.

Спортсменка скончалась 1 августа. Прощание со девушкой прошло в Могилеве во вторник. Причина смерти баскетболистки не сообщается. Федерация баскетбола выразила соболезнования родным и близким Яны.

Зуборенко играла в юношеской женской сборной Беларуси до 17 лет. Она выступала на чемпионате мира, чемпионатах Европы и Европейского юношеского олимпийского фестиваля. В 2018 году спортсменка поступила в Белорусский государственный университет и завершила карьеру.



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Теги: Могилев
 
 
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Яна Зуборенко выступала в составе юношеской национальной команды по баскетболу до 17 лет и принимала участие в чемпионатах мира и Европы.
 
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