На проведение парламентских выборов в Беларуси планируется потратить около Br23 млн. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

“Итоговая цифра — около Br23 млн”, — сказала Лидия Ермошина. Она уточнила, что речь идет и о выборах в Палату представителей, и о выборах в Совет Республики. Финансирование в этом году по сравнению с парламентской кампанией 2016 года увеличено на Br1 млн. “Это связано с ростом средней заработной платы по стране”, — пояснила глава ЦИК.

В Минске прошло заседание Центральной комиссии, на котором приняты постановления по вопросам подготовки и проведения выборов в Национальное собрание Беларуси 7-го созыва. В частности, утверждены календарные планы организационных мероприятий выборов в Палату представителей и Совет Республики.

БЕЛТА.