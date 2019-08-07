Скорая помощь перевернулась в Ивацевичах, два человека пострадали

Машина скорой помощи попала в аварию на одном из перекрестков в Ивацевичах, пострадал водитель и фельдшер, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 7 августа на пересечении улиц 60 лет Октября и Ленина.

Водитель за рулем иномарки выехала на перекресток и, по данным милиции, не пропустила скорую помощь, которая спешила на вызов по главной дороге. Машины столкнулись, в результате скорая перевернулась.

Пострадали 36-летний водитель и 58-летний фельдшер.