|
Скорая помощь перевернулась в Ивацевичах, два человека пострадали
Источник материала: БДГ
Машина скорой помощи попала в аварию на одном из перекрестков в Ивацевичах, пострадал водитель и фельдшер, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел вечером 7 августа на пересечении улиц 60 лет Октября и Ленина.
Водитель за рулем иномарки выехала на перекресток и, по данным милиции, не пропустила скорую помощь, которая спешила на вызов по главной дороге. Машины столкнулись, в результате скорая перевернулась.
Пострадали 36-летний водитель и 58-летний фельдшер.
Проводится проверка,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машина скорой помощи попала в аварию на одном из перекрестков в Ивацевичах, пострадал водитель и фельдшер, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Инцидент...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)