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Скорая помощь перевернулась в Ивацевичах, два человека пострадали

08.08.2019 13:13 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Машина скорой помощи попала в аварию на одном из перекрестков в Ивацевичах, пострадал водитель и фельдшер, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел вечером 7 августа на пересечении улиц 60 лет Октября и Ленина.

Водитель за рулем иномарки выехала на перекресток и, по данным милиции, не пропустила скорую помощь, которая спешила на вызов по главной дороге. Машины столкнулись, в результате скорая перевернулась.

Пострадали 36-летний водитель и 58-летний фельдшер.

Проводится проверка, передает БелТА.

 
 
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Машина скорой помощи попала в аварию на одном из перекрестков в Ивацевичах, пострадал водитель и фельдшер, сообщили в УВД Брестского облисполкома. Инцидент...
 
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