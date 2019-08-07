Август – время заготовок

Как стремительно меняется наша жизнь! И во многом – в лучшую сторону. Вот, например,  пришли на помощь человеку мобильные телефоны и другие полезные гаджеты,  и диву даешься, как это мы без них обходились?

А еще —  большинство хозяек   раньше все лето трудились на грядках, а потом отстаивали  не одну «горячую» смену у плиты, чтобы сделать  овощные и фруктовые заготовки на зиму. Сегодня в магазинах круглый год  есть в продаже огромный выбор и отечественных, и «заморских»  свежих овощей и фруктов. Есть ли необходимость  заготавливать консервированные  припасы?

С этим вопросом мы и обратились к нашим читателям.

Елена Ивановна, 58 лет:

— Конечно, сейчас свежие овощи и фрукты  на наших столах присутствуют даже в  зимнее время. Разумеется, зеленый огурец вкуснее маринованного. Хотя как сказать? Умелые хозяйки такие  изумительные  заготовки делают, что  и сравнить с магазинными невозможно.

У меня – большой приусадебный участок возле дома. Хоть  весной и летом поработать на нем приходится,  но приятно сорвать хрустящий, пахнущий летом, выращенный своими руками огурчик, иметь к столу свежайшую зелень, помидоры, перцы, редиску только-только с грядки. Овощей  закатываю в банки не много: так, для разнообразия. Мои домашние больше  любят огурцы, соленые в бочке, капусту квашенную. Погреб холодный – все хорошо хранится почти до весны.

А ягоды обычно перетираю блендером, раскладываю в маленькие емкости и замораживаю, потом – в пакеты и в морозилку. Компоты, морсы потом получаются отменные.

 

Марина, 27 лет:

— Заготовками  не занимаюсь. Сама не люблю консервированные продукты, и в семье   к ним желания не проявляют.  Ягоды, правда, замораживаю.  Иногда покупаю в магазине сладкие маринованные огурчики. Свежие овощи все-таки вкуснее и полезнее.

 

Наталья, 42 года:

— Я много банок закрываю. Люблю, чтобы у меня  всегда были  богатые  запасы варенья, компотов, консервированных овощей.  У меня особенно  вкусными получаются  маринованные огурцы, кто пробовал – все хвалили. Муж очень любит кабачковую икру. Я научилась ее готовить по нескольким рецептам, получается вкуснее и намного дешевле, чем купить в магазине. Зимой раздавала свои заготовки детям, дедушке, сами  кушали, не экономя. Еще и на следующий год несколько баночек осталось Но все равно  огурцов наставила, помидоры  пойдут – намариную, перцы поставлю. Хорошо, когда в подвале всего полно!

 

Тамара Константиновна, 63 года:

— Баночка корнишонов в магазине стоит  четыре рубля – не каждый день купишь.  Да еще и не знаешь, что там в состав маринадов входит, в каких условиях приготавливали. А у меня свой огород, выращиваю всего много и без всяких ядохимикатов и нитратов. Все  сырье свое – чистое, качественное, ведь для засолки и маринования выбираем лучшие плоды. Заготовок на зиму делаю много, чтобы потом с детьми поделиться. Они, молодые, работают, не всегда есть время возиться у плиты, да и хранить в квартирах без подвалов негде. Собственные заготовки – хорошее подспорье для семьи.

 

Мария Павловна, 69 лет:

—Мы – люди старшего поколения —  привычны к тому, чтобы закрома не пустовали. В августе такое  обилие овощей и фруктов, что грех этим не воспользоваться. Я многое выращиваю на даче, но и купить  овощи в конце лета недорого. Я с удовольствием занимаюсь различными закатками  —закрываю различные салаты с кабачками, сладким перцем, помидорами, спаржевой фасолью, морковью, луком, все, что на грядках выросло. Как приятно в зимнее время принести из подвала  баночку аппетитного овощного ассорти да к вареной картошечке! К слову,  в свежих огурцах да помидорах себе не отказываю круглый год. Только с собственными  заготовками наш стол богаче и полезнее!

 

Подготовила Э.ПОТАПЧИК.

 

Август – время заготовок