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Александр Семенюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу: «В Дании будет намного сложнее играть»

08.08.2019 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 3 очка! Именно столько отделило нашу национальную команду по баскетболу от победы над датчанами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы в рамках второго матча третьего раунда преквалификации к Евробаскету – 2021 года принимали скандинавов.

Александр Семенюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу: «В Дании будет намного сложнее играть»

Первую четверть белорусы проиграли – 15:27, но сумели сократить счет к перерыву – 41:44. Третью десятиминутку парни Александра Крутикова начали здорово: почти догнали соперников, но в концовке оказались слабее – 55:63.

Александр Семенюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу: «В Дании будет намного сложнее играть»

Драматичной оказалась заключительная десятиминутка. Итоговые цифры – 78:81. Лучшим у белорусов стал Малик Уэйнс: на его счету 15 очков.

Александр Семенюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу: «В Дании будет намного сложнее играть»

Александр Семенюк, игрок сборной Беларуси по баскетболу:
Надо было выигрывать эту игру, по-любому в Дании будет намного сложнее играть. Но все равно разница небольшая: в 3 очка, я думаю, что мы сможем пройти дальше.

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Новости Беларуси. 3 очка! Именно столько отделило нашу национальную команду по баскетболу от победы над датчанами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусы в...
 
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