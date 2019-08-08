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Сильный ветер: на 9 августа снова объявлен оранжевый уровень опасности
Источник материала: БДГ
Штормовое предупреждение будет действовать в Беларуси и завтра: на этот раз из-за сильного ветра.
Ночью 9 августа сильный ветер до 15-20 м/с ожидается по северо-востоку страны и в Минской области,
Температура при этом минимальная ночью будет +10..+15°С, максимальная днем +20..+26°С.
10 августа преимущественно без осадков, только ночью и утром местами по северо-востоку, а днем в западных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью ожидается +6..+13°С, днем - +20..+27°С.
11 августа снова пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +20..+26°С, по юго-западу воздух прогреется до +28°С,
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Штормовое предупреждение будет действовать в Беларуси и завтра: на этот раз из-за сильного ветра.
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