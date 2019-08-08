Сильный ветер: на 9 августа снова объявлен оранжевый уровень опасности

Штормовое предупреждение будет действовать в Беларуси и завтра: на этот раз из-за сильного ветра.

Ночью 9 августа сильный ветер до 15-20 м/с ожидается по северо-востоку страны и в Минской области, сообщили в МЧС.

Температура при этом минимальная ночью будет +10..+15°С, максимальная днем +20..+26°С.

10 августа преимущественно без осадков, только ночью и утром местами по северо-востоку, а днем в западных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью ожидается +6..+13°С, днем - +20..+27°С.