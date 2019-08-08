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РАБОТАЮТ СМОТРОВЫЕ КОМИССИИ. В приоритете — безопасность граждан

09.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Безопасность жизнедеятельности граждан — один из вопросов, имеющий непосредственное отражение в Концепции национальной безопасности нашего государства.

В Несвиже и на территориях сельисполкомов продолжают работу смотровые комиссии. Представители сельских исполнительных комитетов совместно с работниками РОЧС и представителями других заинтересованных служб напоминают гражданам о простых  правилах,  нарушение которых может иметь самые непредсказуемые последствия для жизни и здоровья хозяев домовладений.

РАБОТАЮТ СМОТРОВЫЕ КОМИССИИ. В приоритете — безопасность граждан

В домовладениях сельчан инспектор
Городейского сельского исполнительного
комитета Владимир Курочицкий берет
на заметку каждый вопрос

25 июля одна из смотровых комиссий работала на территории Городейского сельского совета. Представители комиссии побывали в домовладениях деревни Новины.

— Учитывая то, что в данном населенном пункте сельчане  для обогрева жилищных помещений используют печное отопление, первостепенное внимание мы уделяли именно этому оборудованию. Напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности: выполнении разделки и отступки печи, во время визуального осмотра давали рекомендации о необходимости побелки, установке предтопочных листов, а также недопущении сушки ветоши и других горючих материалов, — сообщил старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Кукуло. Члены смотровой комиссии провели профилактические беседы, касающиеся пожарной безопасности,  вручили жителям сельской местности наглядно-изобразительную продукцию МЧС, заостряя внимание на том, что пожары являются одной из наиболее распространенных чрезвычайных ситуаций, уносящих человеческие жизни. Ущерб и социальная значимость трагедий, связанных с пожарами, возрастают, так как вместе с утратой человеческой жизни уничтожаются огнем и материальные ценности.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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