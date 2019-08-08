Большинство смолевичан еще хорошо помнят известную Лисью Горку, примыкающую к Московской автотрассе в северной стороне города. Сколько не пыталось местное сельхозпредпреиятие выращивать

на этих полях на возвышенности различные культуры, урожаи не радовали, ничто здесь не росло. Но само по себе место удобное: столица близко, территория,окруженная со всех сторон хорошими дорогами, а есть сообщение – можно и более рациональное применение найти. Тогда и родилась идея разместить именно в этом месте основные площади будущего города-спутника белорусской столицы.

Смысл создания города-спутника в Смолевичах не только в том, чтобы расширить строительство жилья для минчан, но и возможность вынести за пределы столицы некоторые промышленные предприятия или создать новые, чтобы обеспечить растущее население новыми рабочими местами. Так, в 2014 году статус городов-спутников Минска получили Смолевичи, Дзержинск, Фаниполь, Логойск, Заславль, Руденск. На государственном уровне были утверждены генеральные планы их развития, а недавно установлены два населенных пункта для первоочередного развития – Смолевичи и Руденск.

Смолевичи являются наиболее удобными для перспективного развития. Здесь, кроме пролегающих важнейших в республике автомобильных дорог и Белорусской железной дороги с достаточно крупной станцией «Смолевичи», недалеко находится Национальный аэропорт и ведется строительство Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», где уже в ближайшем будущем появятся тысячи новых рабочих мест. Поэтому жилая застройка части города приобрела особо важное значение. Планируется, что через ближайшие десять-двенадцать лет население Смолевичей вырастет до тридцати тысяч человек (сейчас у нас проживает 15,6 тысячи человек).

За последние несколько лет бывшая Лисья Горка изменилась до неузнаваемости. Теперь этот микрорайон носит название Северо-Западный. Один за другим здесь поднимаются многоэтажные жилые дома, в первых из них уже получили квартиры многие жители Минска. Начато строительство крупного торгово-развлекательного центра. Как и при любом большом строительстве, для первых новоселов пока еще есть немало неудобств: пыль, песок. Предстоят большие объемы работ по благоустройству территорий, создании надлежащей социальной инфраструктуры, комфортных условий для жизни.

В настоящее время принимаются определенные меры, чтобы спутник становился все более удобным для его жителей. В марте 2019 года вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь №103 «О строительстве жилого дома». И теперь долевое участие в строительстве экспериментального дома в Смолевичах актуально для всех очередников на жилье. Как отмечал недавно в своем интервью столичной газете главный архитектор Минской области Вадим Николаенко, этот документ способствовал заметному росту спроса минчан на квартиры в городе-спутнике. Поэтому и другие дома планируется возводить по новой схеме. Уже готов календарный график строительства домов в Северо-Западном микрорайоне Смолевичей. Там запланированы два квартала на 86,8 и 137 тысяч квадратных метров жилья, а это более двух десятков домов, застройщиками выступят УКСы Смолевичского района и Минского облисполкома, подчеркнул главный архитектор области.

Вадим Николаенко сообщил также, что Указом Президента от 15 июля 2019 года №267 предусмотрено участие Минска в финансировании строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройстве территорий в городе-спутнике, на что средства будут выделять и столица, и область, а пользоваться объектами будут все жители. Главный архитектор подчеркнул, что в проекте детальной планировки спутников предусмотрены общественные центры, объекты культуры, торговли, здравоохранения. Но их строительство будет зависеть от возможностей финансирования. Проектом предусмотрены и торговые площадки. В Смолевичах уже продали с аукциона одну такую площадку и идут переговоры насчет второй. Что касается развития и улучшения транспортных связей в городе, то уже есть договоренность о строительстве в Смолевичах автобусной станции и закупке электробусов. На днях в республиканских средствах массовой информации появилось сообщение министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексея Авраменко о том, что уже нынешней осенью планируется начать реконструкцию автодороги от Кургана Славы до Смолевичей.

Планы, конечно, большие и перспективы заманчивые. Но все понимают, что эти радужные перемены требуют огромных денежных, материальных и трудовых ресурсов, а самое главное – чтобы в стране была стабильность. И надо верить, что все получится. Ведь совсем еще недавно здесь стояли голые склоны Лисьей Горки, а сейчас один за другим вырастают жилые дома и другие нужные человеку объекты жизнедеятельности. Жизнь не стоит на месте.

Э.ПОТАПЧИК.

Фото А.ВОЛОДЬКО.