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Нарушил закон – заплати штраф

09.08.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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При совершении административного правонарушения правонарушитель подлежит административной ответственности в виде административного взыскания. Согласно ст.6.1 КоАП Республики Беларусь – административное взыскание, налагаемое на физическое лицо, применяется в целях воспитания физического лица, совершившего административное правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим физическим лицом, совершившим такое правонарушение, так и другими физическими лицами. Применение административного взыскания призвано способствовать восстановлению справедливости и является основанием для взыскания с физического или юридического лица возмещения вреда в порядке, предусмотренном законодательством.

Исходя из ч.4 ст.6.1 Согласно ст.6.2 КоАП Республики Беларусь предусмотрено 9 административных наказании. Одно из таких взысканий, на котором хотелось бы остановиться поподробнее – штраф. Штраф является денежным взысканием, размер которого определяется в белорусских рублях исходя из базовой величины, установленной законодательством на день вынесения постановления о наложении административного взыскания.

Несвижским РОВД уделяется большое внимание взысканию штрафов с правонарушителей после вынесения в отношении их постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа. В целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа, сотрудник РОВД как лицо ведущее административный процесс вправе наложить арест на имущество правонарушителя.

При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа орган, ведущий административный процесс, в данном случае сотрудник РОВД, вынесший постановление о наложении административного взыскания, по ходатайству лица, подвергнутого административному взысканию, или по собственной инициативе могут отсрочить или рассрочить исполнение административного взыскания в виде штрафа на срок до шести месяцев.

Также с целью взыскания штрафов Несвижский РОВД работает в тесном взаимодействии с ОПИ по Несвижскому району. Организуются совместные рейдовые мероприятия с посещением по месту жительства должников и выявлению у них имущества, на которое может быть наложен арест.

Заместитель начальника Несвижского РОВД –

начальник милиции общественной безопасности

подполковник милиции Д.М.Чижик.


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При совершении административного правонарушения правонарушитель подлежит административной ответственности в виде административного взыскания. Согласно ст.6.1...
 
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