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МАЗ показал городской автобус третьего поколения с кондиционером и зарядками USB

09.08.2019 12:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минский автомобильный завод показал, как выглядит первый автобус третьего поколения. Он получил стильный экстерьер с силуэтом зубра, двигатель класса Евро-6, а также уютный салон с полуторными сиденьями и зарядками для смартфонов. Презентацию приурочили к 75-летию белорусского автофлагмана.


Фото: МАЗ

Первой моделью третьего поколения стал низкопольный МАЗ-303. В «анфас» он похож на «междугородник», а сверху виднеется колоритная «горбинка», в которой легко угадывается силуэт зубра. От предшественников досталась изогнутая подоконная линия, сохранившая «связь поколений». Каркас выполнен из нержавеющей стали. Площадь остекления увеличена, а информационное табло спереди стало цветным.

Что известно о ТТХ и «начинке» нового автобуса:


Фото: МАЗ
  • Габариты для города оптимальные: длина — 12,43 м, ширина — 2,55 м, а высота — 3,1 м.
  • МАЗ-303 оснащен турбодизельным двигателем класса Евро-6 от Daimler, который выдает 299 «лошадей» В паре идет 6-ступенчатая коробка-автомат от немецкого концерна ZF.
  • В салон вмещается до 110 пассажиров в зависимости от комплектации, из них 26 — на сиденьях. Причём возможна компоновка автобуса даже с 16 сиденьями на низком полу.
  • В салоне все делали по европейским стандартам. Внутри стало просторнее, а в передней части появились полуторные сиденья — они, будут удобны, например, для мам с детьми. Конструкторы тщательно продумали поручни, кроме того, на центральной площадке можно облокотиться на широкую спинку.
  • Высота подножки — всего 32 см, а для людей на колясках установлена выдвижная платформа с электроприводом.
  • Среди интересных новшеств — USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений.
  • За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер, причем последний может работать как на охлаждение, так и на обогрев.
  • Автобус получил независимую переднюю подвеску с куда большим ходом и удлиненную колесную базу. Тормозная система — пневматическая, а при подъеме на горку срабатывает система помощи водителю.

Предполагается, что автобусы будут предлагать для городов Беларуси, России и других стран СНГ. Как ожидается, они также получат «прописку» на маршрутах европейских городов. Их готовы продавать в страны Юго-Восточной Азии и другие регионы.

 
 
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На празднике в честь 75-летней годовщины МАЗа завод показал новую разработку - городской автобус третьего поколения.
 
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