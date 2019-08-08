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В Дубровенском районе работала рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

09.08.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе работала рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

В прошлом году в стране с работы не вернулись 149 человек. Погибли во время выполнения трудовых обязанностей. Тяжелыми травмами «отделались» более 600 работников. На случившиеся при выполнении служебных обязанностей ДТП пришлось 10,5% случаев с потерпевшими и 25,5% — с погибшими. Чаще всего травмы на производстве получали работники организаций министерств лесного хозяйства, промышленности, строительства и архитектуры, транспорта и коммуникаций, а также организаций коммунальной формы соб¬ственности. По вине работодателя в прошлом году было тяжело травмировано 314 человек (45,7%), погибло — 80 человек (53,7%).

Большинство опасных производственных факторов, воздействие которых влечет за собой травмирование людей, создаются человеком в процессе производственной деятельности. Они могут быть устранены только при условии соблюдения работниками локальных нормативно-правовых актов по охране труда и ежедневного контроля со стороны нанимателя и профсоюзов, а также жесточайшей дисциплины.


В Дубровенском районе работала рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

В Дубровенском районе 6 августа работала рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси.
Рейдовая группа во главе с главным техническим инспектором труда Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Дмитрием Лукашевичем при участии председателя районного объединения профсоюзов Ирины Соколовой провела плановый мониторинг по соблюдению требований законодательства по охране труда. Объектами пристального внимания технических инспекторов стали одиннадцать организаций и учреждений Дубровенского района различных направлений деятельности.

При проведении мониторинга был осуществлен общественный контроль за соблюдением законодательства об охране труда в части создания на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда, обеспечения работников бытовыми условиями, спецодеждой и спец¬обувью. Также особое внимание было уделено функционированию систем управления охраной труда и выполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», с учетом изменений и дополнений, внесенных Указом Президента Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 420.


В Дубровенском районе работала рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

Инспектора провели беседы с работниками организаций по профилактике производственного травматизма, важности соблюдения требований охраны труда, производственной и трудовой дисциплины. На конкретных примерах они показали, к чему может привести халатное отношение к требованиям инструкций по охране труда. Инспектора дали консультации по интересующим работников вопросам.
В целом, анализируя работу по охране труда, рейдовой группой технической инспекции профсоюзов было отмечено, что благодаря совместной работе руководства районного исполнительного комитета и районного объединения организаций профсоюзов наблюдается положительная динамика по сокращению количества нарушений законодательства об охране труда на рабочих местах организаций Дубровенского района.


В Дубровенском районе работала рейдовая группа технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси

По результатам рейда нанимателям выдано 6 рекомендаций по устранению выявленных нарушений, часть из которых оперативно была устранена в течение дня.
В 5 организациях и учреждениях района нарушений законодательства об охране труда не выявлено. Это Осинторфский ясли-сад, Осинторфская средняя школа, ясли-сад №4, Осинторфское лесничество, Дубровенский узел электросвязи.

Посетив Осинторфское лесничество, технический инспектор отметил как положительный пример работу по соблюдению законодательства об охране труда: проводится периодический контроль по охране труда с обязательным участием общественного инспектора, внедрена и сертифицирована Система управления охраной труда. Данная организация является показательной по всем вопросам соблюдения законодательства: от документации до создания бытовых условий работникам и обеспеченности их индивидуальными средствами защиты. Лесничий Осинторфского лесничества Евгений Шинкевич рассказал техническому инспектору о проводимой в организации работе по соблюдению законодательства об охране труда, а также на конкретных примерах на территории и в помещениях показал все вышесказанное.

По итогам рейда был проведен семинар со специалистами по охране труда организаций района и обучение общественных инспекторов. Участники семинара были проинформированы обо всех выявленных нарушениях, последних изменениях в нормативных документах по охра¬не труда и об организации совместной работы нанимателей и профсоюзных комитетов по созданию безопасных условий труда в свете требований Директивы № 1.

Подготовила Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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В прошлом году в стране с работы не вернулись 149 человек. Погибли во время выполнения трудовых обязанностей. Тяжелыми травмами «отделались»
 
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