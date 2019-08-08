Игорь Костенко: «Строители Хотимщины профессионалы высокого уровня»

Источник материала: Новости Хотимска

Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, жилье для многодетных семей и людей, переселяемых из ветхого фонда, предоставление жилья молодым семьям и молодым специалистам – это только небольшая часть программ, которые претворяют в жизнь в нашем районе работники строительной отрасли. В преддверии Дня строителя журналист «ШК» встретилась с заместителем председателя Хотимского райисполкома Игорем КОСТЕНКО и попросила рассказать о перспективах развития отрасли.– Игорь Васильевич, с какими результатами подошли к празднованию своего профессионального праздника строители Хотимского района?

– С хорошими результатами. Стоит заметить, что сегодня строительный комплекс продолжает оставаться одной из ключевых отраслей в нашем прибеседском крае. Активное развитие социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения – процессы, так или иначе связанные с необходимостью возводить объекты различного назначения, в том числе такую значимую составляющую как жилье. Наши строители, а сферу представляют две организации: ПМК-276 и ДРСУ-216, с поставленными задачами справляются успешно.

Так, за январь-июнь текущего года ввод жилья по Хотимскому району составил 1,452 тысячи м2, при задании – 1,4 тысячи м2. Выполнено и задание по вводу жилья после капитального ремонта: за первое полугодие 2019 года введено после капремонта 1,7 тысяч м2 жилья. Задание на 2019 год по объемам строительно-монтажных работ (включая работы по монтажу оборудования) также выполнено: при задании 2100 тысяч рублей выполнение за первое полугодие составило 2242 тысячи рублей.

Можно сказать так, что современные реалии диктуют новые требования от работников строительной отрасли. Это и удешевление строительства, и повышение качества сданных объектов, строительство нового и капитальный ремонт имеющегося жилфонда. Со всеми задачами труженики ПМК-276 справляются, потому они профессионалы высокого уровня.

– То, что в Хотимске строится многоквартирное жилье, видим и мы, жители райцентра, и гости. А строители занимаются только жильем?

– Нет, не только. Большие промышленные объекты в нашем районе не строятся. Но, учитывая, что край наш сельскохозяйственный, сфере агропромышленного комплекса уделяется пристальное внимание. Ведь нужно понимать, что предприятия АПК – это налогоплательщики, то есть они во многом пополняют бюджет района. От их эффективной работы зависит и поступательное развитие всего района. В текущем году в сельхозпредприятиях Хотимщины запланировано строительство 4-ех сенажных траншей, и одной – реконструкция. Этой работой занимаются строительные бригады акционерных обществ, а профессионалы, если нужно, то и советом помогут, и конкретной помощью в тех случаях, когда необходима специализированная поддержка.

Сейчас зреет кукуруза. И после ее уборки, закладываться корма будут согласно технологии. Одновременно, идет реконструкция МТФ «Заря» ОАО «Хотимский Технокомплекс».

То есть, хочу заметить, что труженики ПМК-276 – это сильный коллектив, сплав компетентности и профессионализма, способный справиться с любой задачей.

– Игорь Васильевич, ваши пожелания строителям Хотимщины.

– Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую общественную значимость. Ведь от вас, уважаемые труженики строительной сферы, напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление социальной сферы. Качество вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей счастливыми, а их жизнь благоустроеннее и комфортнее.

Особые слова благодарности хочу адресовать ветеранам отрасли. Тем людям, что в прямом смысле построили район: дома, дороги, предприятия, объекты социальной сферы. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья.

Всех строителей хотел бы со страниц нашей уважаемой газеты поздравить с этим замечательным праздником! Пусть у всех будет хорошее настроение, уверенность в завтрашнем дне! И что бы там ни говорили, а строительство — это локомотив экономики. И локомотив этот в надежных руках.

Интервью вела Анна МАВИЧ.

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